Incertidumbre por la ruta a Villa La Angostura

Tras el derrumbe que dejó completamente inhabilitada la Ruta 40 a la altura del kilómetro 2094, las autoridades de Vialidad Nacional e ingenieros de la empresa Coarco, encargada del mantenimiento de la calzada, intentan determinar los pasos a seguir para acondicionar el terreno y volver a abrir la circulación.

El pronóstico no es alentador respecto a los tiempos de reparación y todo indica que la ruta no volverá a abrirse en el corto plazo, según estimaciones del ingeniero Jorge Alonso, representante de la empresa Coarco S.A.

En diálogo con el programa Tomátelo con Calma, de El Cordillerano Radio, Alonso recordó cómo fueron los días previos al desprendimiento y cómo ocurrió el derrumbe, el cual fue registrado en un video que recorrió todo el país.

“En principio el sábado se produjo un pequeño desprendimiento, caían rocas pequeñas, y así sucesivamente. Como no tenemos el mantenimiento de ese sector de ruta sacábamos las piedras, pero después de la nevada, el martes llevamos pala cargadora y empezaron a caer piedras y la gente nuestra empezó a detectar este desprendimiento. El capataz detectó que se estaba abriendo la parte superior y empezó a salir polvo como si fuese un volcán. Por eso decidió cortar la ruta, inmediatamente avisó a Vialidad y a los 15 minutos se derrumbó” explicó el ingeniero, valorando la decisión del empleado de la firma.

“Si no se cortaba la ruta en ese momento, hubiese pasado un desastre” sostuvo. “El capataz tomó la decisión de no dejar pasar a nadie, por supuesto insultado por todo el mundo, y a los minutos se cayó la montaña. Por suerte lo único que ha pasado es un derrumbe porque accidente no hubo ninguno”, destacó.

Alonso indicó que “es una zona donde normalmente hay desprendimientos, tanto en invierno como en verano” y aclaró que “la nevada en este caso no ha influido para nada, esto viene año tras año”.

“Es una grieta de dos metros de ancho y el material que se desprendió conforma la mitad del macizo. La otra mitad en cualquier momento puede generar un desprendimiento inminente” advirtió. “En lo que pudimos observar, es inestable” agregó el ingeniero.

Estos días están haciendo estudios geológicos y avistajes con drones, “para ver en qué estado se encuentra la montaña en la parte superior”.

Alonso dijo que irán al lugar especialistas de otros distritos de Vialidad Nacional “a observar el desprendimiento y ver qué se puede realizar”.

“Por más que la empresa Coarco esté a cargo del mantenimiento, esto la excede por la magnitud y el riesgo”, aclaró.

Según las mediciones que tomaron, la roca que se desprendió tiene 50 metros de alto, 30 de ancho y 3 de profundidad. “Es una roca pesada y tienen las características del hormigón”, describió.

Consultado sobre el tiempo estimado de acondicionamiento de la ruta, el ingeniero dijo que “es difícil de estimar porque primero hay que evaluar cuál es el riesgo para primero hacer la limpieza y segundo si se cae el macizo. Que caiga rápido sería ideal porque uno trabajaría en forma más segura, sino yo estimo que se puede provocar [la caída]. Hay que ver qué decisión toma Vialidad”, dijo.