Pansexual: qué significa y en qué se diferencia de ser bisexual

La actriz estadounidense Bella Thorne, quien hace unas semanas enfrentó una polémica al publicar fotografías íntimas por las que estaba siendo extorsionada, se declaró pansexual, así como ya lo habían hecho Lady Gaga y Miley Cyrus.

Thorne explicó que su vida amorosa no se basa en el género o identidad sexual de alguien. La joven de 21 años dijo que se dio cuenta de que era pansexual después de que alguien le explicara "a fondo" lo que significa el término.

Pansexualidad

La pansexualidad, como todas las etiquetas LGBTQ+, se entiende de maneras diferentes. Sin embargo, la organización no gubernamental estadounidense de defensa queer, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD por sus siglas en inglés) define ampliamente ser pansexual como "sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género".

En griego, "pan" se traduce en "todos" y, por lo tanto, el término "pansexual" se puede entender como una identidad sexual que se utiliza para describir la atracción hacia personas de todos los géneros, más allá de los parámetros masculino-femenino.

"Ser pansexual es sentir atracción estética, amorosa o sexual, por las diferentes formas de género, ya sea aquellas en las que existe acuerdo entre el sexo biológico y el género (cisgénero) o en las hay desacuerdo (transgénero). Las personas pansexuales tienen orientaciones cambiantes, pero esto no significa que sean inestables en sus relaciones. El término solo establece que sus elecciones abarcan una amplia gama de posibilidades y se dan la libertad para dar curso a sus deseos", explicó Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo.

Diferencia de la bisexualidad

La terminología: bi que significa "dos" y pan que significa "todos", sugiere una clara diferencia entre las personas que se sienten atraídas por dos géneros y las que se sienten atraídas por personas de todas las identidades de género.

Si bien la palabra pansexual ha existido desde principios del siglo XX, las personas han tenido experiencias íntimas de fluidez sexual en diferentes épocas y culturas.

Según el Informe de LGBTQ para Jóvenes de la Campaña de Derechos Humanos 2018, los jóvenes se identifican como pansexuales ahora más que nunca.

Además, la AARP señala que la fluidez sexual como la que afecta a la pansexualidad es común en las poblaciones de mayor edad.