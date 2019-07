"Curetti no lo ha podido demostrar lo que dice", afirmó Ciccone

En conversación con Radio Noticias, al referirse a la campaña de cara a las PASO, la ex presidenta del HCD –Honorable Concejo Deliberante- afirmó que “estamos muy conformes con el acompañamiento de la gente, pero sabemos que primero que nada hay que gobernar y en segundo lugar la campaña”.

En este orden, al preguntarle por la recepción de la gente al oficialismo, afirmó: “La gente no quiere volver al pasado, apuesta a futuro. En el interior hasta ahora nunca un Intendente ha tenido la presencia que tiene José Zara, para la gente eso es muy valorable”.

Según remarcó la concejal, “sabemos que se ha hecho mucho en muy poco tiempo y sabemos que tenemos potencial de dar mucho mas”.

Curetti

Al pedirle una opinión por la situación judicial del ex Intendente Ricardo Curetti, Ciccone expresó que “eso lo tendrá que resolver la Justicia, no nosotros. De todos modos si molesta cuando salen a echarle la culpa a otros. Tuvieron la posibilidad de gobernar, no le salieron algunas cosas y ahora salen a culpar a Macri –Mauricio- o a Vidal –María Eugenia-. Si tienen problemas con la Justicia lo deben resolver ahí”.

Asimismo, añadió que “él dice que no terminó de rendir porque no terminó de gastar el dinero, pero esto viene de 2013, tuvo dos años para rendir, no sé qué es lo que pasó. Es raro el caso de Curetti, él no lo ha podido demostrar lo que dice, pero hay otros Intendentes de su sector que sí lo pudieron hacer”.

Consultada sobre si este hecho le suma o resta en la campaña, expresó que “la gente sabe lo que quiere, esto no cambia la situación, lo mismo ocurre con Cristina –Fernández- tiene varios procesamientos, pero también la gente que la sigue”.

Acompañamiento

Al preguntarle por la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal a nivel local, expresó que “está bien en Patagones, además todos sabemos que sin el acompañamiento de ella y del presidente Macri no podríamos haber hecho lo que hicimos. Para hacer obras dependemos de la coparticipación provincial y del apoyo de la Nación”.

Según manifestó: “Estamos agradecidos por el apoyo que le ha dado la Gobernadora al distrito de Patagones en la figura de José Zara, de hecho vienen los ministros y eso demuestra a las claras que más importa la gente que la cantidad de votos”.

Para finalizar, afirmó: “Seguimos trabajando en la gestión y en la campaña. Creo que la gente nos acompañará y decidirá seguir hacia adelante, no mirar hacia atrás. Éste Intendente ha hecho historia en sólo tres años y medio de gestión”.