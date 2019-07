Lipiante afirmó que no hay seguridad en el Palacio Municipal

Por el hecho, “se me cruzan muchas cosas, podría haber sido mandado por alguien o bien porque no estaba en sus cabales. Ese día él -el agresor- andaba con otros muchachos que están desocupados”, aseguró Lipiante.

Agresión

Consultado por cómo se desarrolló la agresión, comentó que “todo ocurrió el viernes cuando fuimos al Municipio por puestos de trabajo. El día anterior habíamos tenido una reunión con el Ejecutivo y la empresa Pirámides, que tiene a su cargo la construcción de las 53 viviendas. En la discusión hubo un insulto de mi parte hacia el Intendente –José Zara- porque le cuestionaba que no le importaba los trabajadores, pero bueno eso es otro tema”.

Al día siguiente, “estábamos esperando que nos atiendan, como siempre en el hall de entrada del Municipio, cuando llega éste pibe, me saluda y se va hacia el sector de los baños. Ahí se junta con un par de chicos, luego me pide hablar y ahí comenzó la discusión. Él me decía que lo trataba de gil, que lo tenía a la espera y no le daba trabajo”.

Frente a este escenario “le pedí que no me faltara el respeto y le dije que no es que no le quería darle una mano, sino que no había trabajo, por ahí sacó el cuchillo y me tiró dos puntazos rompiendo la campera”.

Si bien Roberto Lipiante podría haber reaccionado, “decidí no hacerlo para darle tranquilidad a mi familia y compañeros, por eso no reaccioné. Si lo hubiera hecho no estaríamos haciendo esta nota. Traté de controlarlo, de hablarle. Además, al cuchillo no le tengo miedo. Y por la forma en que lo sacó y tiró los puntazos yo podría haber reaccionado, pero quienes tenemos calle sabemos que si no lo hizo en el primer momento, no lo iba hacer”.

Para finalizar, el dirigente sindical afirmó que “lo que genera malestar es que todo esto ocurrió en el Palacio Municipal, donde no hay seguridad. Esto le puede pasar a cualquier funcionario o al propio Intendente, además no es la forma de andar, armado y en un lugar público. Gracias a Dios no pasó nada, pero me sirve para no tener la confianza que tenía antes. De todos modos sigo trabajando, no voy a ensuciar mi institución por esto".