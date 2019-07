Los representantes de la Comarca en Lima

El Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó a nuestros representantes en los Juegos que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto y se verán por TyC Sports.

Los Juegos Panamericanos de 2019, oficialmente los XVIII Juegos Panamericanos, será un evento multideportivo internacional que se celebrará entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 en Lima (Perú).​ Allí la Comarca estará representada en canotaje por Manuel Lascano; tiro con Arco por Kevin Sábado y en Judo por Héctor Campos.

#Lima2019EnTyCSports ¡Se vienen los Panamericanos! Este viernes será la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Mirá el evento en vivo desde las 21:00 por TyC Sports y TyC Sports Play https://t.co/DTBSoGxxF8 pic.twitter.com/aI4gEc68sI — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 23, 2019

A continuación la lista completa de la delegación nacional

AGUAS ABIERTAS

Guillermo Bertola

Ivo Cassini

Cecilia Biagioli

Romina Imwilkeried



ATLETISMO

Jennifer Dahlgren (Martillo)

Fiorella Chiappe Madsen (400 con vallas)

Florencia Borelli (1500 y 5000 metros)

Mariana Borelli (1500)

Belén Casetta (3000 c/obs)

Posta 4x400 (Noelia Martínez, Valeria Barón, Chiappe y María Ayelén Diogo)

Fedra Aldana Luna (5.000)

Ailén Armada (disco)

María Luján Urrutia (maratón)

María Victoria Woodward (100 metros)

Joaquín Gómez (Martillo)

Guillermo Ruggeri (400 con vallas)

Mariano Mastromarino (maratón)

Miguel Barzola (maratón)

Diego Lacamoire (1.500)

Germán Chiaraviglio (salto con garrocha)

Federico Bruno (1500 y 5000)

Carlos Layoy (salto en alto)

Juan Manuel Cano (20 km marcha)

Maximiliano Díaz (salto triple)



BADMINTON

Nicolás Oliva

Iona Gualdi



BÁSQUET

Masculino

Facundo Campazzo

Nicolás Laprovíttola

Luca Vildoza

Nicolás Brussino

Lucio Redivo

Máximo Fjellerup

Patricio Garino

Gabriel Deck

Luis Scola

Agustín Caffaro

Marcos Delía

Tayavek Gallizzi



Femenino

Bases: Melisa Gretter y Macarena D'Urso

Escoltas: Julieta Ale y Débora González

Aleras: Natacha Pérez, Andrea Boquete y Victoria Llorente

Ala-Pívots: Julieta Mungo y Ornela Santana

Pívots: Celia Fiorotto, Agustina Burani y Mara Marchizotti



BASQUET 3 X 3



Melisa Gretter, Andrea Boquete, Natacha Pérez y Victoria Llorente.

Luciano Massarelli, Fernando Zurbriggen, Nicolás Romano y Fausto Ruesga.



BEACH VOLLEY

Nicolás Capogrosso y Julián Azaad

Fernanda Pereyra y Ana Gallay



BÉISBOL

Pitchers: Agustín Borrino, Rodrigo Bruera, Ezequiel Cufré, Diego Echeverría, Miguel García, Guido Monis, Lucas Ramón, Federico Robles, Agustín Tanco y Federico Tanco.

Catchers: Juan Angrisano, Lucas Nakandakare y José Gerez.

Infielders: Jacinto Cipriota, Mauricio Costa, Federico Gómez, Nicolás Solari, Exequiel Talevi y Agustín Tissera.

Outfielders: Nicolás Arrube, Sebastián García, Lucas Montalbetti, Mauro Schiavoni y Eduardo Zurbriggen.



BOXEO

Leonela Sánchez (57 kg)

Dayana Sánchez (60)

Ramón Quiroga (52)

Francisco Verón (75)



BOWLING

Vanesa Rinke y Gabriela Lanzavecchia.

Lucas Legnani y Jonathan Hocsman.



CANOTAJE SLALOM

Sebastián Rossi (C1)

Lucas Rossi (K1)

Nadia Riquelme (K1)

Carolina Rossi (C1)



CANOTAJE VELOCIDAD

Agustín Vernice (K1 1000m)

María Paulina Contini (K1 500m )

Sabrina Ameghino (K1 200m)

Rubén Rézola (K1 200m)

Manuel Lascano y Agustín Vernice (K2 1000m)

María Magdalena Garro y Brenda Rojas (K2 500m)

Ameghino, Garro, Micaela Maslein y Rojas (K4 500m)

Juan Ignacio Cáceres, Gonzalo Carreras, Ezequiel Di Giácomo y Manuel Lascano (K4 500m)

Luciano Méndez (C1 1000m)

CANOTAJE EXTREMO

María Luz Cassini (kayak)

Matías Contreras (Kayak)



CICLISMO BMX

Federico Villegas

Gonzalo Molina



BMX FREESTYLE

José Torres

Agustina Roth



CICLISMO MONTAÑA

Catriel Soto

Alvaro Macías

Agustina Apaza

Sofía Gómez Villafañe



CICLISMO PISTA Y RUTA

Tomás Conte (omniun, madison y ruta pelotón)

Maximiliano Richeze (ruta pelotón y madison)

Leandro Bottasso (Velocidad y keirin)

Rubén Ramos (ruta pelotón y ruta contrarreloj)

Fernanda Yapura (ruta pelotón y ruta contrarreloj)

Mariana Díaz (velocidad, velocidad olímpica y BMX)

Natalia Vera (velocidad y velocidad olímpica)

Fiorella Malaspina (ruta contrarreloj, madison)

Maribel Aguirre (madison)

Reserva: Germán Tivani (ruta pelotón)



EQUITACIÓN

Adiestramiento

Vera Prozten

Fiorella Mengani

Jacqueline Posse

Luis Zone



Saltos

Matías Albarracín

Estanislao Cremona

Martín Dopazo

José Larocca

Alejandro Madorno



Concurso completo

Juan Benítez

Marcos Bracco

Luciano Brunello

Ignacio Michelini

Ignacio Zone

ESGRIMA

Espada masculino: Jesús Lugones, José Félix Domínguez y Alessandro Taccani.

Espada femenino: Josefina Méndez, Tamara Chwojnik e Isabel Di Tells.

Sable masculino: Pascual Di Tella, Stéfano Luchetti y Matías Ríos.

Sable femenino: María Belén Pérez Maurice, Alicia Perroni y Florencia García.

Florete masculino: Augusto Servello, Santiago Luchetti y Nicolás Marino.

Florete femenino: Flavia Mormandi, Ludmila Terni y Lucía Ondarts.



ESQUI NÁUTICO

Paloma Giordano

Violeta Mociulsky

Tobías Giorgis

Ignacio Giorgis



WAKEBOARD

Ulf Ditsch

Eugenia De Armas

Suplentes: Kai Ditsch y Victoria De Armas.



FISICOCULTURISMO

Silvia Inés Rojas

FÚTBOL

Femenino

Arqueras: Vanina Correa y Solana Pereyra

Defensoras: Agustina Barroso, Eliana Stábile, Adriana Sachs, Virginia Gómez, Gabriela Chávez, Aldana Cometti y Natalie Juncos

Mediocampistas: Vanesa Santana, Yael Oviedo, Miriam Mayorga, Mariela Coronel y Dalila Ippólito

Delanteras: Mariana Larroquette, Milagros Menéndez, Yamila Rodríguez y Micaela Cabrera.

Masculino

Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield) y Juan Pablo Cozzani (Lanús).

Defensores: Aaron Barquett (Argentinos), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Joaquín Novillo (Belgrano), Leonel Mosevich (C.D. Nacional POR), Nicolás Demartini (Temperley) y Facundo Medina (Talleres).

Mediocampistas: Agustín Urzi (Banfield), Fausto Vera (Argentinos), Santiago Colombatto (Cagliari de Italia), Aníbal Moreno (Newell's) y Lucas Necul (Arsenal).

Delanteros: Adolfo Gaich (San Lorenzo), Sebastián Lomónaco (Godoy Cruz), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Ignacio Aliseda (Defensa y Justicia) y Nicolás González (Stuttgart de Alemania).

GIMNASIA ARTÍSTICA

Daniel Villafañe

Federico Molinari

Nicolás Cordoba

Santiago Mayol

Julián Jato

Martina Dominici

Luna Fernández

Agustina Pisos

Abigail Magistrati

Valeria Pereyra



GIMNASIA RÍTMICA

Sol Martínez Fainberg

Celeste D´Arcángelo



GIMNASIA TRAMPOLÍN

Lucas Adorno

Lucila Maldonado

Mara Colombo



GOLF

Estanislao Goya

Miguel Carballo

Ela Anacona

Manuela Carbajo Re



HANDBALL



Femenino:

Arqueras: Marisol Carratú (Mecalia Atlético Guardés – ESP) y Leila Niño (CIDECO)

Centrales: Elke Karsten (Debreceni – HUN), Victoria Crivelli (Ferro) y Micaela Casasola (Vélez Sarsfield)

Laterales: Manuela Pizzo (Super Amara Bera Bera – ESP), Luciana Mendoza (Achenheim Truchtersheim – FRA), Macarena Gandulfo, Macarena Sans (Mendoza de Regatas), Malena Cavo (Dorrego)

Extremos: Camila Bonazzola, Rosario Urban (Mecalia Atlético Guardés – ESP)

Pivots: Rocío Campigli (Rincón Fertilidad Málaga – ESP), Antonela Mena (CID Moreno)

Masculino:

Arqueros: Matías Schulz (Pfadi Winterthur – Suiza) y Leonel Maciel (Cuenca Ciudad Encantada – España).

Centrales: Diego Simonet (Montpellier – Francia) y Sebastián Simonet (Alta Gracia).

Laterales: Nicolás Bonanno(Granollers – España), Guillermo Fischer (Anaitasuna – España), Pablo Simonet (Benidorm – España) y Federico Pizarro (UNLu).

Extremos: Pablo Vainstein (Cuenca Ciudad Encantada – España), Santiago Baronetto (Cuenca Ciudad Encantada – España), Federico Fernández (UNLu) e Ignacio Pizarro (UNLu).

Pivotes: Gonzalo Carou (Ademar León – España) y Lucas Moscariello(Cuenca Ciudad Encantada – España).





HOCKEY SOBRE CESPED

Femenino:

Belén Succi

Silvina D'Elía

Noel Barrionuevo

Sofía Toccalino

Valentina Costa Biondi

Rosario Luchetti

Victoria Sauze

Agostina Alonso

Eugenia Trinchinetti

Micaela Retegui

Carla Rebecchi

Agustina Albertarrio

Julieta Jankunas

Victoria Granatto

María José Granatto

Giselle Kañevsky

Cristina Cosentino**

Priscila Jardel**

** Estas jugadoras viajarán con el plantel y vivirán en la villa panamericana, ya que son sustitutas en caso de lesión de alguna de las 16 titulares.



Masculino

Agustín Bugallo

Maico Casella

Nicolás Cicileo

Federico Fernández

Martín Ferreiro

Pedro Ibarra

Nicolás Keenan

Juan Martín López

Lucas Martinez

Agustín Mazzilli

Ignacio Ortiz

Matías Paredes

Matías Rey

Leandro Tolini

Lucas Vila

Juan Manuel Vivaldi

Santiago Tarazona**

Tomás Santiago**



** Estos jugadores viajarán con el plantel y vivirán en la villa panamericana, ya que son sustitutos en caso de lesión de alguno de los 16 titulares.



JUDO

Paula Pareto (48 kilos)

Ayelén Elizeche (52)

Agustina De Lucía (63)

Lucía Cantero (78).

Minoru Tamashiro (66)

Tomás Spikermann (90)

Luis Vega (81)

Héctor Campos (+100).



KARATE

Valentina Castro (+68 kilos)

Agustín Pérez (84 kilos)

Agustín Farah (60 kilos)

Yamila Benítez (50 kilos)

Walter Carrizo (Kata individual)

Sebastián González (Kata por equipos)

Martín Juiz (Kata por equipos)

Luca Impagnitiello (Kata por equipos)



LEVANTAMIENTO DE PESAS

Mujeres

Abril De Candido (55 kilos)

Tatiana Ullua (59)

Luz Casadeval (64)

Suplentes

Martina Mendoza

Soledad Santillan



Hombres

Maximiliano Kienitz (96 kilos)

Suplentes

Mariano Calabro Halterados, Tucuman)

Nahuel Gimenez (Corrientes)



LUCHA

Lucha libre

Patricia Bermúdez (50 kilos)

Agustín Destribats (65 kg)

Iván Llano (74 kilos)

Meruzhan Nikoyan (86)



Lucha grecoromana

Luciano del Río (130 kilos)



NADO SINCRONIZADO

Camila Arregui

Trinidad López



NATACIÓN

Macarena Ceballos, Andrea Berrino, Delfina Pignatiello, Florencia Perotti, Julia Sebastián, Virginia Bardach, Federico Grabich, Santiago Grassi, Ivo Cassini, Martín Carrizo, Lautaro Rodríguez, Guido Buscaglia, Agustín Hernández, Nicolás Deferrari, Gabriel Morelli y Roberto Strelkov.



PATÍN ARTÍSTICO

Juan Francisco Sánchez

Giselle Soler

PATÍN VELOCIDAD

Francisco Reyes Petrelli (velocidad 300 contrarreloj / 500)

Victoria Rodríguez López (velocidad 300 contrarreloj / 500)

Ken Kuwada (10.000 eliminación)

Rocío Berbel (10.000 eliminación)

PELOTA VASCA

Pablo Fusto-Alfredo Villegas (Paleta cuero 36 metros)

Sabrina Andrade- Melina Meli Spahn (Paleta goma frontón 30 metros)

Facundo Andreasen (Paleta goma frontón 30 metros)

Cinthya Pinto-María Lis García (Paleta goma trinquete)

Sebastián Andreasen-Santiago Andreasen (Paleta goma trinquete)

Irina Podversich y Lucila Busson (Frontenis)

Maximiliano Alberdi-Guillermo Osorio (Frontenis)

Melina Meli Spahn (Frontón peruano)

Guillermo Osorio (Frontón peruano)



PENTATLÓN MODERNO

Pamela y Ayelén Zapata, e Iryna Khokhlova.

Emmanuel Zapata, Leandro Silva y Alí Villamayor



RÁQUETBOL

María José Vargas y Natalia Méndez

Fernando Kurzbard y Shai Manzuri



REMO

Equipo Pesado Masculino:

Diaz, Agustín

Murillo, Rodrigo

Esteras, Francisco

Rosso, Brian

Suarez, Ariel

Rosso, Cristian

Haack, Axel

Carino, Iván

Scenna, Agustín

Romero, Joel

Equipo Peso Ligero Masculino

Colomino, Alejandro

Lauro, Carlo

Forneris, Facundo

Dickson, Pedro

Herrera, Tomas

Equipo Femenino:

Kraljev, Milka

Baluzzo, Sonia

Silvestro, Evelyn

Ruiz, Oriana

Melgar, Martina

Porta, Milagros



RUGBY SEVEN

Masculino:

Felipe Del Mestre (Pucará)

Luciano González (La Tablada)

Matías Osadczuk (Sitas)

Lautaro Bazán Vélez (Córdoba Athletic)

Gastón Revol (La Tablada)

Germán Schultz (Tala RC)

Santiago Mare (Regatas)

Tomás Vanni (Universitario)

Santiago Álvarez (CASI)

Francisco Ulloa (Newman)

Fernando Luna (Córdoba Athletic)

Franco Sábato (Alumni)

Femenino

Mayra Aguilar (La Querencia, Tucumán)

Florencia Moreno (Aguará Guazú, Tucumán)

Jaqueline Corzo (Aguará Guazú, Tucumán)

Gimena Mattus (La Querencia, Tucumán)

Andrea Moreno (Alberdi, Tucumán)

Mayra Genghini (Marabunta, Alto Valle)

Yamila Otero (Central Naval, URBA)

Josefina Padellaro (Central Naval, URBA)

María Laura Pedrozo (Centro Naval, URBA)

Valeria Casas (UNC, Cordobesa)

Valeria Montero (Villa Gesell, Mar del Plata)

Brisa Trigo (Social La Rioja, Andina)



SÓFTBOL

Santiago Nicolás Carril

Federico Alejandro Eder

Gustavo Oscar Godoy

Manuel Ignacio Godoy

Román Alejandro Godoy Herbel

Juan Ladislao Malarczuk

Huemul Ezequielmata Carabajal

Teo Migliavacca Skladny

Mariano Alberto Montero

Bruno Motroni

Gonzalo Augusto Ojeda

Alan Javier Peker

Juan Adolfo Potolicchio

Gian Marcos Enrique Scialacomo

Juan Cruz Zara



SQUASH

Robertino Pezzota, Leandro Romiglio y Gonzalo Miranda.

Pilar Ectchechoury, Camila Grasso y Antonella Falcione.



SURF

Leandro Usuna (Open)

Santiago Muñiz (Open)

Ornella Pellizzari (Open)

Teté Gil (Longboard)

Surfiel Gil (Longboard)

Mariano de Cabo (SUP técnico)

Lucía Cosoleto (SUP técnico)

Franco Faccin (SUP carrera)

Juliana González (SUP carrera)



TAEKWONDO

Daiana Vázquez (-49 kilos)

Gianella Evolo (-57)

Alexis Arnoldt (-67)

Lucas Guzmán (-58)

Martín Sio (+80)



TENIS

Guido Andreozzi, Facundo Bagnis y Francisco Cerúndolo.

Nadia Podoroska, Catalina Pella y Victoria Bosio.



TENIS DE MESA

Ana Codina, Camila Argüelles y Candela Molero

Pablo Tabachnik, Gastón Alto y Horacio Cifuentes.



TIRO DEPORTIVO

Pistola de 10 metros femenino

Laura Ramos y Rocío Ravier

Pistola de 10 metros masculino

Sebastián Lobo y Juan Fragueiro

50 metros rifle femenino

Sofía Lamarque y Amelia Fournel

50 metros rifle masculino

Martín Pasero y Alexis Eberhardt

Trap escopeta

Fernando Borello y Fernando Vidal Sanz

Skeet femenino

Melisa Gil

Skeet masculino

Federico Gil y Ariel Romero

10 metros rifle femenino

Fernanda Russo y Alliana Volkart

10 metros rifle masculino

Alexis Eberhardt y Julián Gutiérrez



TIRO CON ARCO

Recurvo

Florencia Leithold

Gisela Yubrin

Kevin Sábado

Damián Jajarabilla



Compuesto

Eugenia González Briozzo

Iván Nikolajuk



TRIATLÓN

Luciano Taccone

Martín Bedirian

Romina Biagioli

Delfina Álvarez



VELA

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco (Nacra)

Yago y Klaus Lange (49er)

Victoria Travascio y Sol Branz (49er FX)

Martín Alsogaray (Sunfish)

Javier Conte, Paula Salerno e Ignacio Giamonna (Lightning)

Lucía Falasca (Laser Radial)

Juan Pablo Bisio (Laser)

Celia Tejerina (RS:X)

Bautista Saubidet Birkner (RS:X)

Luis Soubie - Brenda Quagliotti (Snipe)

José Fazio (Kite)



VOLEY

Masculino

Matías Sánchez, Matías Giraudo, Germán Johansen, Luciano Palonsky, Nicolás Bruno, Lisandro Zanotti, Jan Martínez, Manuel Balagué, Joaquín Gallego, Gastón Fernández, Facundo Imhoff y Franco Massimino.

Femenino

Tanya Acosta, Victoria Michel Tosi, Julieta Lazcano, Yamila Nizetich, Antonela Fortuna, Victoria Mayer, Valentina Galiano, Candelaria Herrera, Tatiana Rizzo, Lucía Fresco, Soledad Bulaich.



WATERPOLO

Diego Malnero

Ramiro Veich

Tomás Galimberti

Guido Martino

Emanuel López

Tomás Echenique

Esteban Corsi

Eduardo Bonomo

Iván Carabantes

Germán Yañez

Carlos Camnasio