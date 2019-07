Por qué sentís presión en los oídos cuando tenés resfrío

El oído consta de tres partes :un oído externo, medio e interno. El tímpano medio tiene un tubo que se extiende desde él, llamado trompa de Eustaquio, que normalmente tiene una pequeña cantidad de moco en el interior. Sin embargo, el drenaje de líquido de otras partes de la cabeza, como la nariz, puede provocar la acumulación de líquido en este compartimiento. Esta aparición puede ser causada por una serie de virus o incluso por deformidades del oído que complican su condición.

La presión en los oídos cuando nos refriamos suele ser temporal y no dar problemas mayores mientras dura el malestar. Si esa presión empeora o no te permite tener una buena calidad de vida, hay que acudir al médico para que pueda evaluar el estado, cómo te afecta y escoger el tratamiento que más se ajuste a tu caso.

Rinovirlus

El rinovirus es un tipo de virus que normalmente se transmite a través de partículas de aire, como cuando una persona con un rinovirus estornuda. Cuando respiras estas partículas de aire, también puedes infectarte.

El virus generalmente comienza cuando la nariz se llena de líquido, lo que genera presión y causa una secreción o congestión nasal. Debido a que la trompa de Eustaquio del oído medio se conecta a la parte posterior de la garganta, la acumulación de líquido del rinovirus también puede llenar este tubo.

Esto significa una condición conocida como otitis media con derrame. El resultado puede ser una dificultad auditiva o un ruido en el oído que suena como olas oceánicas o agua corriente. También puede ocurrir picazón en los oídos. El dolor no es típico de este tipo de infección, y la infección suele curarse por sí sola. Sin embargo, el líquido y la presión pueden estar presentes durante un mes o más, que en caso de que te incomode demasiado o incluso si tienes mareos, deberás acudir a tu médico.

Virus de la gripe

Cuando el oído se infecta con el virus de la gripe, una afección conocida como otitis media aguda produce una acumulación de líquido y presión en el oído que puede causar dolor, fiebre, enrojecimiento en el oído y drenaje de pus. Esta condición difiere de un rinovirus porque los rinovirus generalmente no causan dolor además de la presión.

Si bien los virus causan resfriados y gripe, el virus de la gripe es más grave porque infecta el sistema respiratorio y las articulaciones, además del canal auditivo. Una gripe que se complica puede causar serios problemas de salud a la persona afectada y necesitará un seguimiento médico exhaustivo.

Disfunción de la trompa de Eustaquio

Si bien un virus del resfriado o la gripe puede hacer que se acumule líquido, una deformidad de la trompa de Eustaquio puede complicar aún más la presión y la acumulación de líquido, lo que prolonga el tiempo de recuperación. Cuando se realiza correctamente, las trompas de Eustaquio se abren y se cierran cuando estornudas, tragas o bostezas.

Sin embargo, si las trompas de Eustaquio no funcionan correctamente, las trompas se pueden tapar fácilmente. Cuando los virus crean un exceso de mucosidad en el cuerpo, es posible que sus tubos no se abran y cierren correctamente. Los niños son especialmente propensos a este tipo de disfunción porque no tienen tubos completamente formados; sus tubos tienden a ser más cortos y rectos, lo que hace que la vía sea más adecuada para los virus. Fumar puede dañar los cilios que alejan el moco de las trompas de Eustaquio ycausan disfunción.

Todas estas causas pueden provocar presión en tus oídos, normalmente son temporales, pero si ves que empeora, necesitás las evaluación de un médico.

Foto: web