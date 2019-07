El exjuez Favio Igoldi se presentará para la intendencia de Viedma

Señaló que actualmente no hay una buena conducción "y me animo a empezar este proyecto en función de que creo tener capacidad de gestión".

El juez destituido en 2017, Favio Igoldi, quiere ser intendente de Viedma y se presentará a los comicios del 6 de octubre con el partido Unión Vecinal.

En diálogo con Toca Madera por Radio Noticias, comentó: "Todos somos animales políticos, todos participamos en la vida privada con un opinión política, tenemos una ideología y tenemos preocupación por la ciudad en la que estamos. En lo particular, yo he pasado por la función pública y la entiendo como un servicio público".

Planteó en ese sentido: "Es un desafío, es algo que tengo ganas de hacer antes de quedarme en mi casa criticando y viendo que la política está cada vez más mezquina, que hay una falta de contacto en lo que es el funcionario o el político muchas veces".

En cuanto a los nombres de su lista, dijo que por el momento no dará a conocerlos pero se conformará por conocidos actores sociales de la Comarca.

Consultado sobre su posicionamiento a nivel nacional, precisó que tiene su propia postura pero aquí "decidimos que esto sea un proyecto local y no mezclarlo con el ámbito nacional, cualquiera sea el gobierno nacional o en este caso el próximo gobierno provincial que se viene, a la ciudad hay que administrarla con cualquier espacio político que esté arriba".

En otro orden, para Igoldi en el gobierno actual "hay una falta de gestión y me animo a empezar este proyecto en función de que creo tener capacidad de gestión", al tiempo que anticipó que no irá con alianzas porque en conversaciones con otros dirigentes no estuvo de acuerdo con la mirada política de los otros sectores.

Sostuvo asimismo: "Creemos mucho en que hay un amplio sector de la población, que más allá de su ideología, no tiene el voto cautivo, no se trasladan los votos del 11 de agosto en las elecciones primarias nacionales ni la del 7 de abril al municipio. Creo que la gente va a pensar más en las personas y en la necesidad de que haya un cambio real en Viedma".