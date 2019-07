Guía para tener un placard más ordenado

Mantener el placard ordenado no es tarea fácil, sobre todo en los cambios de estación donde hay que reemplazar algunas prendas por otras. Sucede que tanta cantidad de ropa termina siendo un desastre y encontrar cada prenda de vestir se convierte en una osadía. Sin embargo, existen algunas formas de reorganizarlo y mantenerlo en orden sin tener que hacer grandes esfuerzos. Por eso, aquí presentamos una guía sencilla para tener un ropero ordenado y lograr que luzca como lo deseamos.

Deshacerse de las prendas que ya no se usan

Todo el mundo tiene en el placard ropa que ya no usa y que sólo está allí ocupando lugar. Si bien algunas prendas pueden resultar más especiales y cuesta deshacerse de ellas, es fundamental aplicar el sentido común y revisar si es realmente necesario conservarlas. Lo cierto es que es probable que aquel pantalón, vestido o blusa que no se utilizó durante el último año, no se vuelva a utilizar jamás.

Separar la ropa de verano e invierno

Cada estación del año merece una ropa especial respecto a su clima. Para que no haya prendas en exceso, lo ideal es separar aquellas que no se correspondan con la estación actual y guardarlas en otro lugar. Por ejemplo, en verano conviene conservar sólo las prendas livianas y tener destinado otro sector para los abrigos, bufandas, camperas, y demás artículos de invierno. Esta acción puede llevarse adelante del mismo modo en cada época del año, de manera que el placard no esté lleno de ropa y se convierta en un verdadero caos.

Utilizar cajoneras o separadores

Las prendas pequeñas como pañuelos, ropa interior y demás accesorios suelen quedar desparramadas por el placard. Para que esto no suceda, lo mejor es adquirir cajas y separadores donde puedan guardarse y encontrarse fácilmente. También se recomienda usar cajoneras especiales en donde guardar sólo este tipo de prendas para que el ropero principal quede más despejado. Cualquiera de estos amoblamientos, cajas o separadores pueden adquirirse en tiendas virtuales durante el Cyber Monday 2019 a precios mucho más económicos.

Utilizar perchas y ganchos

Colgar las prendas en perchas puede ser una gran solución para mantener un armario práctico y ordenado. Incluso suele ser una forma de mantener la ropa más cuidada sin que presente arrugas ni marcas. Además, existen ganchos especiales que permiten colgarse unos de otros, de modo que el espacio en el tubo de la ropa sea mayor y se consiga más lugar para colgar otras prendas.

Clasificar la ropa

Una forma de clasificar la ropa puede ser según su color. Esto puede facilitar la tarea de guardarla, e incluso ayudará a saber rápidamente qué ponerse y cómo combinarlo. Otra forma de clasificarla puede ser por tipo de prenda. Pantalones, vestidos, blusas, camisas pueden ubicarse de manera separada manteniendo un criterio respecto al orden en el que cada uno se viste.