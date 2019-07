En Villalonga, Nicolás García invitó a “ser protagonistas”

En el Club Independiente de Villalonga se celebró la presentación de candidatos y candidatas de la lista que encabeza Nicolás García a la intendencia en el partido de Patagones por el Frente de Todos.

Con un cálido marco de público y con el acompañamiento de importantes dirigentes como el ex intendente Javier Garcés y los ex delegados Ariel Perisse y Ricardo Bellabarba, brindaron sus palabras el precandidato Nicolás García, la referente de la juventud Daiana Albrecht, los candidatos locales Juan Percaz, Oscar Picco y Luis Miller y la candidata a primer concejal Noemí Córdoba. Los discursos tuvieron una línea en común: educación, trabajo, salud y tierra, sobre la cual remarcaron que “es un derecho y no un negocio”.

Protagonistas

Nicolás García invitó a la gente de Villalonga a “ser protagonistas y así tener resoluciones para los problemas que tienen en la ciudad” y afirmó que “Villalonga apuesta por lo nuevo, con personas conocidas de nuestra ciudad. Son profesionales, comerciantes, docentes, trabajadores que se comprometen por crear otra forma de hacer política. Se trata de nuevas personas, nuevas ideas para asumir una realidad que está en constante movimiento”, proponiendo a esta alternativa como la verdadera renovación política para el partido de Patagones.

Elevando el calor de su discurso, el precandidato afirmó que se está construyendo un movimiento con identidad y credibilidad “porque nos conocen, saben quiénes somos. Somos personas que estamos comprometidas en la realidad del pueblo en organizaciones, cooperadoras en la escuela, como comerciantes, cada una individualmente desde sus lugares de acción. Pero juntas podemos hacer la diferencia.”

Como cierre, no dudó en responderle al zarismo que minimiza este proyecto en indudable crecimiento: "un pillo del oficialismo que intenta desprestigiarnos diciendo que somos cuasi chirolitas de otro espacio. No mancillen los nombres de Noemí o de Juan", pidió.

A poco más de 20 días de las PASO, el movimiento que encabeza Nicolás García para Patagones está en crecimiento, se visibiliza, pone temas en la agenda local y se muestra como una alternativa real para competir por el gobierno municipal.