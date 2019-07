Tellería habló del acuerdo con el IPS por la deuda municipal

Así lo confirmó el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Ricardo Tellería, quien explicó que “teníamos dos posibilidades, una era que tomáramos el pago de la deuda bajo sistema alemán o bien en 10 cuotas sin interés”.

Esta última, “es la opción que tomamos, la van a descontar de la coparticipación provincial, por lo que una vez firmado el acuerdo la pagaremos en lo que resta del año y los primeros cinco o seis meses del año que viene”.

La deuda

Al explicar la deuda del Municipio de Patagones con el IPS comentó a Radio Noticias que “hace dos años que venimos dialogando porque nos reclamaban una deuda que comprende los año 2005 al 2015”.

Según explicó, “esa deuda era de 14 millones de pesos de capital, que actualizado en función a los modelos de actualización que tiene el instituto, ascendía a 34 millones de pesos”.

Esta deuda “es una situación que nos trae muchísimos inconvenientes porque no podemos tomar créditos. Teníamos pensado tomar uno de la Provincia por 10 millones de pesos para la compra de maquinarias y otro de 35 millones de pesos para llevar infraestructura para los terrenos del programa "Un lote, una vivienda", pero hasta que no firmemos el acuerdo alcanzado no lo podemos tomar”.

Actualmente “los dos trámites para acceder a los créditos están en Economía del Gobierno Provincial, por eso tenemos que zanjar la situación. La semana pasada estuvimos en diálogo con el IPS y aprobamos un acuerdo que tiene que firmar el Intendente, fue una ardua negociación”, afirmó el funcionario.

Al respecto, sostuvo que “hicimos planteos de renogociación y fueron aceptados, esa deuda de 14 millones de capital la pudimos bajar a 6 millones de pesos, que actualizada ronda los 17 millones de pesos”.

En este orden, añadió que “el pacto de responsabilidad fiscal nos obliga a cumplir con determinados requisitos, pero estoy de acuerdo que así sea porque antes era una joda, se tomaba créditos y después que se las arregle el que venía, como nos ocurrió a nosotros al asumir”, afirmó el funcionario haciendo referencia al funcionamiento de la gestión anterior.

Ricardo Curetti

Justamente, al ser consultado por la deuda que recibieron de la gestión anterior, Tellería afirmó: “Una cosa es la deuda que encontramos en el Municipio que era de 35 millones de pesos, pero a eso le debemos sumar lo que encontramos en cajas, que eran de 25 millones de pesos más, a lo que hay que incorporarle juicios”.

Al respecto, afirmó: “Pagamos 17 millones de pesos en juicios a la gestión de Ricardo Curetti, con todo eso estamos en 90 y 100 millones de pesos de deuda que nos dejaron”.