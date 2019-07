Carreras sobre Pesatti: "Vamos a hacer un buen trabajo para Viedma"

La gobernadora electa de Río Negro, Arabela Carreras, habló con la prensa luego del acto de asunción de su sucesora Martha Vélez en el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Se refirió a los tiempos para formar su equipo, la política local con Pedro Pesatti a la cabeza de su proyecto, la economía provincial y el escenario electoral nacional.

Sobre su gabinete, señaló: "Yo voy a anunciar la totalidad del equipo en noviembre, eso ya lo vengo indicando, me voy a tomar todos los meses que afortunadamente tengo para poder seguir corrigiendo la propuesta y charlando. No estamos apurados, estoy tranquila, creo que podemos armar un muy lindo equipo, cuento con el apoyo de Alberto Weretilneck y de sus ministros, no tengo ninguna reserva para poder interiorizarme del funcionamiento de los ministerios, toda la información ha estado y sigue estando a mi disposición".

En cuanto a los principales temas para Viedma, expuso: "No estoy pensando todavía en las cuestiones tan regionales, sí me voy a reunir fundamentalmente con Pedro Pesatti que es nuestro principal referente de Viedma y él tiene una intensa agenda para Viedma que vamos a trabajar en conjunto, creo que ese va a ser el gran diferencial que estoy segura que Pedro va a lograr ser el intendente de esta hermosa ciudad. Definitivamente, llevamos muchos años trabajando juntos, nos entendemos, por lo tanto creo que vamos a hacer un buen trabajo para Viedma".

Consultada en torno a los números de la economía provincial, dijo: "La provincia no es ajena al contexto económico nacional, nosotros tenemos una provincia pujante, ordenada, que ahora empieza a aflorar cierto déficit en función de que naturalmente en el año de crisis también se refleja en los números provinciales. Me preocupan más las variables que no podemos manejar como las variables macro económicas que se definen a nivel nacional que las que sí podemos manejar porque se ha demostrado que Juntos Somos Río Negro puede mantener el orden en la provincia. Lo que ocurre es que si la situación se agrava todas las provincias vamos a estar complicadas".

Carreras, por otro lado, no quiso responder su postura personal en relación a la candidatura a la vicepresidencia de Miguel Pichetto "porque venimos sosteniendo que cada uno de los referentes de Juntos Somos Río Negro podrá optar a nivel nacional por el presidente que más le guste, que mejor le parezca para conducir los destinos del país, nosotros vamos a sostener una boleta verde que incluye a senadores y diputados y vamos a pedirle a los rionegrinos que se animen a cortar boletas".

"Por primera vez tendríamos desde el gobierno la posibilidad de contar con senadores y diputados que nos ayuden a gestionar en Buenos Aires y que tengan herramientas, como es el voto en la Cámara de Senadores, para poder defender la terminación de las rutas, la construcción de escuelas y la construcción de viviendas", completó.

Finalmente, determinó que dialogará con todos los intendentes sin importar sus signos políticos, "lo que ocurre es que cuando el intendente, como el caso de Pedro Pesatti que es nuestro candidato a intendente en Viedma, construye su proyecto político para la ciudad junto con el proyecto político que estoy construyendo para la provincia nace juntos un modo de gestionar, hay un acuerdo previo que facilita muchísimo la gestión. Para los demás intendentes que no son de nuestro signo político voy a tener el mismo criterio que ha impuesto Alberto Weretilneck, que es el del diálogo y el trabajo en conjunto".