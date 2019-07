Las 3 preguntas más buscadas en Google sobre cuidados de bebés

Antes eran médicos, familiares y amigos fuentes habituales de consulta, desde hace unos años para acá con la llegada de internet, los buscadores y en especial Google se ha convertido en una fuente de consulta diaria y a la mano sobre distintos temas.

Evidentemente, por cualquier síntoma de enfermedad o dudas sobre si tu bebé está bien, hay que acudir inmediatamente al pediatra, pero digamos que hay preguntas que se hacen todas las madres y padres primerizos en el mundo, al menos en el estudio más reciente del 2018.

El bebé ¿toma suficiente leche?

El pecho materno no es transparente como los mamadera, así que es imposible saber la cantidad de leche que toma un recién nacido al amamantarse. Cuando el bebé se muestra inquieto, no engorda todo lo que se espera o la lactancia genera dudas, esta es la principal cuestión que planteamos al buscador.

Respondemos por Google: En los últimos años, todos los pediatras han llegado a una conclusión universal: los niños han de mamar a demanda; es decir, cuanto quieran y cuando quieran. Si tu hijo te pide pecho, hay que ponerlo; y si no sabés muy bien lo que quiere, ponelo también. Esta forma de actuar garantiza que, por ejemplo, mujeres que producen leche materna con menos cantidad de grasa, alimenten perfectamente a su bebé –estos pedirán pecho más a menudo–. Así que, salvo casos muy puntuales –prematuros o niños con problemas de salud–, si tu hijo está a demanda, toma suficiente.

¿Cuándo hablará el bebé?

En cuanto el bebé empieza a sonreír y a fijarse en la cara de papá y mamá, los padres se mueren por su primera palabra. Más si los demás niños del jardín ya han empezaron. ¿Tendrá frenillo, algún problema de dicción, oirá bien?

Respondemos por Google: El 60% de los niños dice papá a los 9 meses, o de 9 a 12 meses. A los 15 alguna palabrita más como “pelota”, “bibe” o “bebé”. A los 18 pueden balbucear unas 20 palabras y con dos años, 50 o más –e incluso saben a lo que se refieren–. Esto es lo habitual, pero no lo que todos los niños hacen. Punto primero: las niñas suelen ser más precoces que los niños a la hora de aprender palabras. Y punto número 2: hay niños que hasta los 3 años no articulan apenas palabras, sin que esto sea un problema. No tenés nada de qué preocuparte si tu bebé no habla, pero se hace entender perfectamente con signos y gestos y comprende lo que decís. Ya se irá soltando cuando quiera.

El bebé ¿duerme demasiado?

Cuando no duermen, los padres, desesperados, consultan con todo tipo de médicos. Cuando dejan a su bebé de meses en la cuna y no se le oye hasta 13 horas después, también se generan dudas. ¿Despertar para comer a un lactante? ¿Esperar a que él mismo se despierte…?

Respondemos por Google: Solo en el caso de niños prematuros o de bajo peso, y cuando lo aconseja el médico, es cuando hay que despertar a un bebé. Estos se regulan sus propios ciclos vigilia/sueño y en el sueño, como en el comer, cada niño es un mundo. Hay bebés que se despiertan cada hora, o cada 40 minutos para comer; otros que desde su nacimiento duermen 8 o 10 horas seguidas y luego siguen siesteando durante todo el día. Si el peque está feliz, come bien y va creciendo día a día, lo único que puedes hacer es felicitarte por la suerte que habéis tenido.

Foto: web