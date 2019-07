Guido Pella y su historia reveladora con respecto a su infancia

El tenista argentino contó la infancia ausente que padeció a los 14 años, cuando partió de su Bahía Blanca natal a la Ciudad de Buenos Aires.

Guido Pella, tenista argentino, visitó Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, y dio a conocer su visión sobre el deporte que practica y del que vive.

"No sé si me gusta jugar al tenis. Aún con 29 años, no sé si es lo que a mí me gusta hacer. Lo hago porque lo hago bien y porque me permite vivir, entonces imaginate yo entrenando a los 14 años, solo en Buenos Aires, sin sentir que era lo mío", contó quien viajó a Capital Federal desde Bahía Blanca.

"Perdí amigos, perdí esa edad entera. No sé lo que es sentarse con amigos o si estoy en un grupo grande de gente, me siento incómodo", añadió.

Además, explicó que lloró las primeras tres semanas en su nuevo hogar, cuando arribó un lunes a la mañana a la Ciudad para acomodarse en una pensión de Caballito.

Como consecuencia de la infancia perdida, hoy disfruta todo lo que el tenis no lo dejó vivir. "De chico no podía comprar absolutamente nada. Mi sueño era, cuando ganara plata, ir comprando las cosas que de chico me hubieran gustado tener", manifestó, y enumeró a los videojuegos viejos y a los muñecos de sagas como Star Wars y Harry Potter.

Por último, dejó ver el fanatismo que tiene por Disney y sus personajes: "A los parques fui entre 25 y 30 veces. Con mi novia, en un año, fuimos siete veces". En la misma línea, cerró: "Tengo más ganas de sacarme una foto con Mickey que de ganar un Grand Slam. Lo asocio a las faltas de nene que tuve".