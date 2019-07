Se reanuda la Copa Libertadores

El actual campeón del torneo se enfrentará mañana en el Monumental con el equipo brasileño, por el partido de ida de los octavos de final.

El encuentro, que comenzará a las 19:15 y será dirigido por el chileno Julio Bascuñan, podrá verse por la pantalla del canal Fox Sports. La formación de River sería la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Exequiel Palacios; Lucas Pratto o Julián Álvarez y Matías Suárez.

Para el conjunto de Marcelo Gallardo será el segundo partido oficial tras el receso invernal. El primero fue el 16 de julio, por los 32avos de final de la Copa Argentina, donde eliminó por penales a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, tras empatar 1 a 1.

River logró la clasificación a esta instancia luego de obtener el 2º puesto en el Grupo A, donde ganó 2 partidos y empató 4. Cruzeiro, en tanto, se adjudicó cómodamente el Grupo B con 15 puntos y finalizó como el segundo mejor equipo de la fase de grupos. El equipo de Mano Menezes viene de igualar 0-0 ante Bahía por el Brasileirao (el campeonato nacional de ese país), donde marcha 16º en la tabla de posiciones luego de 11 fechas.

El último antecedente entre estos dos equipos fue en los cuartos de final de 2015, cuando River cayó 1-0 en Buenos Aires pero avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores al golear 3-0 en Brasil. La revancha será el martes 30/7, también a las 19:15 hora de Argentina, en el Minerao. El ganador de esta llave deberá enfrentar al vencedor de San Lorenzo vs. Cerro Porteño.

Mañana se disputarán otros dos encuentros de los octavos de final: Liga de Quito (Ecuador) vs Olimpia (Paraguay), y Godoy Cruz (Argentina) vs Palmeiras (Brasil). El miércoles será el turno de San Lorenzo (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay), Nacional (Uruguay) vs Internacional (Brasil), Atlético Paranaense (Brasil) vs Boca Juniors (Argentina) y Emelec (Ecuador) vs Flamengo (Brasil). El jueves, en tanto, jugarán Gremio (Brasil) vs Libertad (Paraguay).