10 videos del Comarca Cómics Fest

La sexta edición del Comarca Cómics Fest llegó a su final y con ello se cerró un ciclo lleno de sensaciones positivas.

Tal como pasó en su primera edición, las instalaciones del colegio Paulo VI acogieron a cientos de personas y se superaron las expectativas previstas desde un principio.

Jorge Amarilla, creador de esta iniciativa peculiar en la capital provincial, dialogó con Noticias y comentó: "Estoy feliz, más allá del cierre económico de la cantidad de gente, la sensación es de alegría".

Expresó asimismo: "Hubo muchísimas actividades este fin de semana, que era lo que buscábamos nosotros, el evento siempre trató de aunar muchas disciplinas artísticas diferentes y por suerte se pudo llevar a cabo y la gente respondió bien".

Consultado sobre cuanto crecimiento vio desde la primera edición a hoy, respondió: "Vi mucho crecimiento, si en el primer evento me preguntaban si nosotros íbamos a lograr hacer algo como esto te hubiese dicho que no, desde el principio nunca creímos que se pudiera hacer algo como lo que fue Comarca Cómics en estos seis años".

Respecto al pedido de la gente para que venga la séptima, precisó: "Todos los años aseguraba el evento siguiente y este año no lo puedo hacer, si bien es prematuro decirlo, me parece que es el cierre de un ciclo y ojalá en algún momento podamos volver a retomar pero no depende de mi".

Los números más esperados fueron la final de cosplayers y los shows de los doblajistas Kai Martínez (quien hace la voz de Bob Esponja) y Marcos Patiño (conocido por El Fénix y Majin Boo).

