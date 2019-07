Los jugadores campeones de San Martín coincidieron que además de ser el primer título para la institución, tuvo como condimento especial que un 20 de julio un grupo de amigos salió campeón.



Todos los jugadores del Santo dialogaron con Pasión Deportiva al término de la final. A continuación la palabra de los cinco jugadores iníciales del campeón.



Matías Eidintas, fue clave en la final y expresó “estoy muy contento, quiero agradecer a toda la gente que vino a apoyar, que nos hizo el aguante durante el finalfour. En una parte de nuestra cabeza sabíamos que íbamos a poder salir campeón”.



“Este es el premio al sacrificio que los chicos hicieron durante todo el año. Nosotros llegamos a mitad de año para aportar lo que necesitaba el equipo. Nos ensamblamos lo mejor que pudimos y conseguimos el título”, agregó.



Por su parte, Lucas González manifestó el título “es increíble, hay mucha gente que se esforzó para esto. Entregamos muchísimo, somos un equipo joven, pero demostramos que estábamos listos. Queríamos esto y lo logramos”.



“Creo que hicimos historia. Somos pibes del club, amigos más que nada y un 20 de julio ganaron el torneo local. Los grandes grupos logran grandes cosas y lo hemos hecho. Sin tener idea entre en un club por mis amigos”, siguió.



Matías Ciuffo fue otro de los que brindó sus sensaciones y sostuvo estar “feliz de la vida. Vine a esto, a consagrarme con este grupo de amigos de años de jugar antes juntos y se dio. Se alinearon los planetas y rompimos el maleficio de una vez. Teníamos un equipazo, sólido y todos unidos”.



Juan Cruz Bertuzzi, dijo que San Martín fue “un equipo muy importante y de principio a fin demostramos que estábamos para esto. Yo ya estaba retirado y ahora veremos cómo seguimos”.



“Tenemos un alivio inmenso porque se nos dio. Salimos campeones siendo amigos. Todos sumando su granito porque sabíamos que así se gana un torneo” destacó.



Por último, Juan Manuel Velázquez, analizó el partido y recordó el campeonato Nacional.



“Fue un partido durísimo, pero nosotros sabíamos que teníamos un equipo largo y que había que defender y correr. Lo más fuerte nuestro siempre fue el último cuarto nuestro, durante todo el torneo, pudimos sacar diferencia a lo ultimo y lo quebramos”, manifestó.



“Veníamos años ahí y este año se nos tenía que dar. Me acuerdo cuando teníamos 15 años y salimos campeones nacionales, no me lo puedo sacar de la cabeza, ver toda esta gente hoy me trajo muchos recuerdos”, finalizó.