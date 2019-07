Agresión con arma blanca en el Municipio de Patagones

Luego del violento episodio Lipiante realizó una exposición policial en la Estación Comunal e informó lo sucedido a funcionarios municipales.

Agresión

En conversación con Noticias, el dirigente sindical comentó que el hecho se registró el viernes último alrededor del mediodía, mientras esperaba para ser atendido por funcionarios del Ejecutivo Municipal.

Según explicó, siendo las 12:30 ingresó una persona joven, acompañada por otras dos, que le recriminó la falta de trabajo para los obreros de la construcción y lo amenazó con un cuchillo, provocándole cortes en la ropa.

“El muchacho me reclamó que no lo teníamos en cuenta, que no le dábamos trabajo y me atacó con un cuchillo”, afirmó Lipiante al tiempo que añadió que “es un joven que nunca trabajó en la construcción, pero que sí está anotado. No es de Uocra, pero al no haber trabajo la mayoría busca empleo en la construcción”.

En este orden, señaló que “no sé si habría estado sacado o desesperado por la necesidad de conseguir trabajo. Tal vez no estaba en sus cabales. En lo personal creo que ha sido mandado, pero no puedo acusar a nadie”.

Según comentó, “el día anterior al hecho tuve un problema en el Municipio y ahora se me cruzan un montón de cosas, pero no puede culpar a nadie”.

Planteo

Tras registrarse la agresión, “ingresé nuevamente al sector que corresponde al Ejecutivo, en el Municipio, y le manifesté lo ocurrido a Paredes –Daniel- y también a Isaac –Jorge”, Jefe de Gabinete el primero y Secretario de Obras Públicas el segundo.

Justamente, “a Isaac le dije que estos enojos de la gente es a causa de ustedes, producto de no tener trabajo, pero él se rió, dijo que no era culpa suya e ingresó a una oficina”.

El agresor, que también estaba presente, “bajó unos cambios, se tranquilizó y la cosa no pasó a mayores, tampoco quise que pase a mayores porque no quiero ensuciar a la institución o a los demás compañeros. Si hubiera reaccionado podría haber sido todo peor”.

Entonces “lo que hice fue tratar de apaciguar las cosas, de hablarle al muchacho y tranquilizarlo, por suerte no pasó a mayores”.

Para finalizar, afirmó que “ las autoridades del Municipio no dijeron nada. Nadie se comunicó conmigo, fui yo y les dije lo ocurrido, le mostré lo que había pasado. En el lugar hay cámaras, así que está todo filmado”.