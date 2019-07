El dirigente gastronómico Roberto Vargas arremetió contra el sindicalista de ATE Aldo Capretti, en relación a cuestionamientos de este último contra UTHGRA por despidos de trabajadores de la cocina en el Hospital Artémides Zatti.

En este sentido, Vargas criticó: “Queremos decirle a Aldo Capretti que somos una institución seria, con los pies sobre la tierra, que no andamos por la vida sacándole asociados a ninguna organización sindical hermana, que no andamos por la vida rompiéndole la cabeza a los agentes de las fuerzas de seguridad, que no andamos por la vida violando las leyes vigentes, que no andamos por la vida haciendo tribunas de cada acto de reivindicación laboral, que no andamos por la vida vendiendo espejitos de colores a los compañeros”.

Continuó sus dichos con que “para nosotros hubiese sido más fácil cargar en una combi un montón de compañeros y hacer un desastre en el hospital, y después ¿quién paga las consecuencias de lo que pudiese haber ocurrido? Hay que ser responsables, serios y criteriosos en estos temas”.

Explicó de la misma manera: “Ahora dice Capretti que nuestra organización no estuvo presente. En los últimos dos meses los trabajadores estuvieron en su sede sindical UTHGRA cinco veces y nosotros con los abogados apoderados estuvimos reunidos en el lugar”.

“A continuación voy a publicar la documentación, porque la tenemos, y no de piquito como lo hace este personaje, donde le vamos a sacar la careta a todas las mentiras que han dicho ocultando su único propósito que es el de quedarse con los trabajadores de la cocina del hospital”, señaló.

Detalló asimismo: “La empresa que ganó la licitación por dos años, licitó y ganó por un monto de 46 millones de pesos la concesión, ahora me pregunto, si la empresa se tiene que ir por el caprichoso accionar de Capretti, ¿quién va a pagar el juicio o quien se va a ser cargo? ¿ATE? ¿O lo vamos a tener que pagar entre todos los rionegrinos? Por eso digo que hay que ser muy serio y dejar de ir a venderle a los trabajadores espejitos de colores diciendo que ellos los van hacer pasar a planta permanente”.

“Queremos que quede bien claro para todos, ATE no tiene nada que hacer en ese lugar, y también que quede bien claro que el Ministerio de Salud tampoco, en este episodio laboral el único organismo que tiene competencia es el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Trabajo”, añadió.

Queremos que quede bien en claro, que cuando dicen que los compañeros no tienen servicios, nuestra organización sindical tiene la mejor obra social del país, es la única obra social que certifica calidad ISO. Queremos que quede bien en claro que el único convenio colectivo de trabajo aplicable a ese establecimiento gastronómico es el N* 401/05. CACYR. Y queremos que quede bien en claro que vamos hacer todo lo que se tenga que hacer pero dentro de la ley, fuera de la ley nada”, finalizó.