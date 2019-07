Boca presentó a sus tres refuerzos

Con Daniel Angelici al frente de la conferencia de prensa, se presentaron oficialmente los tres refuerzos que Boca trajo en este mercado de pases para afrontar el segundo semestre de 2019.

Se trata de Eduardo Salvio, proveniente de Benfica; Jan Hurtado, procedente de Gimnasia y Esgrima la Plata; y Alexis Mac Allister, quien llega desde Argentinos.

Mac Allister fue el primero que tomó la palabra y se mostró contento por su arribo. "Soy hincha de este club y todos saben por qué estoy acá No vengo sólo a cumplir un sueño, sino a pelearla", aseguró el futbolista de 20 años. Y agregó: "No vengo a pasear. Quiero jugar y hacer historia en el club".

Salvio destacó la injerencia que tuvo su mamá, la Tota -quien estaba en la primera fila de la conferencia de prensa-, en su llegada al club de la Ribera. "Me llamó muchísimas veces para preguntarme cuándo se cerraba todo y me decía 'Vení, no lo pienses más'. Estamos cumpliendo un sueño con mi mamá", confesó el ex Lanús, de 29 años.

"Estoy disponible para el próximo partido y, como todo jugador, quiero jugar. Pero la decisión pasa por el técnico", dijo respecto al partido de Boca ante Paranaense, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el miércoles próximo.

Hurtado, quien confirmó que pudo haberse ido al exterior, contó el porqué de su decisión final: "Quería aprender, tener más experiencia y más minutos en Argentina".

En cuanto al cambio en la vida privada que significa jugar en Boca, Mac Allister y el venezolano compartieron una misma anécdota. "El día antes de firmar tuve que modificar mi número de celular porque me lo habían difundido", señaló el ex mediocampista del Bicho. Luego, entre risas, Hurtado se sumó: "Yo también tuve que cambiarlo".

Mac Allister, quien llegó hace un mes como la primera incorporación del equipo, comentó que charló con Alfaro respecto de su posición en la cancha: "Me dijo que le gustaba como jugaba detrás del '9', pero que, como había muchos jugadores, también me podía mover de doble cinco o por izquierda".