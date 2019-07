Mirá los partidos de las chicas por DEPORTV

A partir del 20 de julio, la selección nacional U19 competirá por séptima ocasión en el Campeonato Mundial de la categoría, buscando rememorar aquel 3º puesto logrado en Bangkok hace una década. DEPORTV, anunció que transmitirá en vivo a través de su página de Facebook los encuentros de las chicas.



Recordemos que Río Negro tiene la representación de Sol Castro en el equipo nacional.



Tal como sucedió con los varones hace en Grecia, DEPORTV estará presente para acompañar a las chicas del U19 en la Copa Mundial de la categoría en Tailandia. “Las Hormigas”, buscarán acercarse a su mejor actuación en la historia del certamen, cuando justamente en Bangkok 2009, lograron la medalla de bronce.



Los partidos que dispute Argentina podrán seguirse en vivo a través de nuestro Facebook Live (facebook.com/canaldeportv), comenzando el próximo sábado a las 07.15 AM, cuando debuten ante Mali, selección campeona de África. Estos serán los primeros tres choques con sus respectivos horarios:



Mundial U19 (Grupo B):

20/7 Argentina vs Mali 07:15 am

21/7 Argentina vs Bélgica 09:00 am

23/7 Argentina vs China 06:30 am