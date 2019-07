10 cosas que no sabías de "El Rey León"

Hay películas que recordamos, que sabemos sus canciones y a veces hasta diálogos, es una de las características de Disney. Hoy te retamos ¿ cuánto sabés de El Rey León?.

1. Su estreno

La versión original de El Rey León se estrenó el 7 de julio de 1994. 25 años después se estrenará su versión live action el 19 de julio.

2. Nominaciones

El Rey León fue nominada a los Globos de Oro por Mejor película comedia o músical, además de Mejor banda sonora y Mejor canción original. Pero eso no es todo, también fue ganadora de un Óscar por Mejor banda sonora y mejor canción original con el tema Can You Feel The Love Tonight.

3. Hakuna Matata

La canción Hakuna Matata en realidad no estaba incluída en el guión original, en su lugar estaba un tema que trataba sobre comer insectos, pero el otro ganó por su gracia y ahora todos la cantamos.

4. Frozen

Antes que frozen desplazara a El Rey León al segundo lugar, la historia de Simba había conseguido ser la película de animación más taquillera de toda la historia al conseguir 987 millones de ingresos.

5. Personajes sin presencia

La historia original incluía más personajes, por ejemplo Nala tendría un hermano menor llamado Mheetu quien salvaría a Simba en la escena de la estampida. Incluso habría un lagarto Bhati que sería amigo de Nala, además de un suricato más de nombre Tesma pero no sabemos por qué salieron del guión.

6. Elton John

El tema Can you feel the love tonight en realidad había salido de la primera proyección de la película, pero nadie esperaba que Eton John se quejara de la eliminación, por lo que decidieron volver a incluirla y para sorpresa de todos ganó el Óscar.

7. Zulu

El Rey León se convirtió en la primera plícula de Disney en ser doblada al Zuli para poder estrenarse en África, lugar donde se desarrolla la historia.

8. Hércules

Pocos lo saben pero en 1997 en Hércules aparece un tapete con la forma del villano Scar, haciendo referencia a la escena de El Rey León en donde Mufasa pregunta: “¿qué voy a hacer con él (Scar)?” y Zazú responde: “Sería un bonito tapete”.

9. Plagio

Nunca fue comprobado pero El Rey León fue acusado de ser el plagio de Kimba, el león blanco, una producción de los años 60 pero la empresa no demandó por el poder que Disney tenía y todo quedó en una polémica.

10. El león padre

Para que puedas estar tranquilo, Nants ingonyama bagithi Baba en realidad significa “Aquí viene el león, padre”.

Foto: Web

Videos: Youtube