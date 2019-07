Las ventas de medicamentos bajaron notablemente

Los medicamentos en julio tuvieron una baja del 13,8 por ciento y cerraron al menos 74 farmacias a nivel nacional, dos signos más de la crisis que atraviesa el país.

Valeria Guidi, farmacéutica local y presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Viedma, expresó en ese sentido: "Nos pasa a diario que se elige qué comprar, se eligen marcas, se prueba con medicamentos más baratos y lamentablemente hay sectores que dejan de comprar o recurren a los hospitales. Nosotros vemos la baja en la dispensa, pero es probable que se incrementó la dispensa en hospitales".

Respecto a los aumentos, consideró que se incrementaron entre un 20 y hasta un 40 por ciento los analgésicos, ansiolíticos, antiácidos, antihipertensivos y antibióticos y desmintió los números de un informe periodístico que hablaba de cifras de entre 400 y 700 por ciento.

Ante estos números, pidió precauciones a la hora de reemplazar la medicina tradicional por lo alternativo. "Alternativo y natural no quiere decir inocuo, si uno va y elige un boldo no estás eligiendo un principio activo en una pastilla pero tiene la boldina que se extrae de las hojas y ese es el principio activo, si vos te tomas 17 té de boldos te va a hacer mal. Entonces, que sean naturales no implica que no hagan mal, hay que tener mucho cuidado con la herboristería y el abuso y el descuido de la medicación tradicional".

Por otro lado, Guidi se refirió al precio de los medicamentos en Argentina comparado con el valor de lo que se vende en el exterior. "Hay distintos tipos de drogas, distintos orígenes de drogas, muchos de los fármacos que se utilizan hoy en día en Argentina tienen origen chino e hindú, entonces hay principios activos que son baratos como el paracetamol o el ibuprofeno pero también tenés principios activos muy caros que armes como lo armes el producto siempre va a ser caro. Después tenés toda la tecnología adicional, desde los incipientes hasta poner la tecnología para que el comprimido se vaya liberando despacito durante 24 horas de acuerdo al PH del estómago o el PH del intestino, hacen al costo del medicamento".

Sumó como otros gastos el blisteado, el tipo de papel con el que se recubren las pastillas, los inyectables, los impuestos, los salarios de los empleados, los traslados, tarifas y otros factores que varían los precios generales.