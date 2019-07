"Saben que lo que digo lo voy hacer”, afirmó Bari

El precandidato a Intendente del Frente de Todos, Gerardo Bari, dialogó con Radio Noticias sobre la unidad del Justicialismo de Patagones y sobre porqué dejó de acompañar a José Luis Zara.

Sobre este último punto, teniendo en cuenta que en su momento apoyó a José Zara, pero también de Ricardo Curetti, Bari afirmó: "No me fui del Justicialismo, sino de los hombres que llevaron adelante el partido, me canse, también de Zara -José-".

En este orden, añadió que "en realidad me he cansado de que me usen. Cuando sentí que esos proyectos que acompañe fueron hacia otros objetivos, cuando se perdió sensibilidad y la soberbia ganó, me fui. Ese desencanto y esa decepción me llevaron a no ser cómplice de la traición a la gente, a la palabra empeñada. Me pueden tildar de traidor porque he participado de otros proyectos, pero me he ido cuando sentí que el interés de la gente quedó por debajo de otros intereses personales. Creo que hay que cuidar al vecino. La gente pide que vuelvas, no cada cuatro años, no solamente en campaña".

Al día de hoy “mi posición es encabezar la lista y llevar adelante las ideas que tengo. Sino no me va bien, me voy a mi casa".

Unidad del PJ

En cuanto a la unidad del PJ Patagones, expresó que "es un proyecto que no está lejos. Marino -Ricardo- fue uno de los primeros que dio un paso al costado y propuso que Curetti -Ricardo- también lo haga, para que aparezcan otras personas, pero no se pudo lograr".

De todos modos, añadió, "la unidad es algo posible, la interna es buena si es sin agredir al otro, si se hace con ideas y proyectos".

Según consideró, tras las PASO "Creo que seríamos capaces de poder unirnos, pero eso tendrá que ver con la humildad de quien gane la interna".

Por tal motivo, remarcó que tras la interna "hay que tener la humildad y grandeza de convocar a los restantes sectores, el que gana gobierna y el que pierde también, hay gente talentosa que puede aportar al próximo gobierno, se trata de trabajar por el interés común de la comunidad".

Para finalizar, afirmó que “hay mucha desconfianza de la gente, pero nosotros decimos que nuestra fortaleza está en la gente que nos conoce. Soy de Carmen de Patagones, mucha gente sabe quién soy, cómo pienso, cómo vivo, saben que lo que digo lo voy hacer”.