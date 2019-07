Media sanción para proyecto de Ley sobre Cambio Climático

PROYECTO APROBADO! Se aprobó nuestro proyecto de declaración de emergencia climática en el Senado. Esta victoria es fruto de las movilizaciones del 15 de Marzo y del 24 de Mayo La juventud conquistó la aprobación de un proyecto muy importante. Hicimos historia. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro #EMERGENCIACLIMATICAYA #justiciaclimatica #schoolstrike4climate #climatestrike #15M #fridaysforfuture #thefutureisours #24M @jovenesporelclimarg @fridaysforfutureglobal @climatesaveargentina @eco.house @aclimatando @planeta.sustentate @r21org @mundoidia @animallibreargentina @juventud.ecologista @gretathunberg @fridaysforfuturearg

