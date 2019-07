Curetti aduce razones políticas en su procesamiento

El precandidato a Intendente de Patagones y ex mandatario municipal, Ricardo Curetti, se refirió la decisión de la Cámara Federal de Justicia, de confirmar su procesamiento junto con 43 jefes comunales más, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En conversación con Noticias, el ex mandatario afirmó que “aparentemente el tema mío es que no presenté la rendición de cuentas en término. No lo hice porque no había gastado la plata, creo que esa es una de las causas principales”.

Según expresó, “al juez le envié todo el gasto realizado, a través de los expedientes que me entregó la Municipalidad de Patagones, pero bueno, el abogado me decía que la causa tiene que quedar abierta aunque sea con algunos Intendentes porque la denuncia se la hacen a los ex ministros Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina. Menos en este momento quieren que se caiga”.

Los mencionados están acusados junto a otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

Repudio absoluto

Uno de los que se expresó públicamente sobre la confirmación del procesamiento fue Nicolás García, precandidato a Intendente de Patagones por el Frente de Todos.

Al respecto, sostuvo: “Que un sector de la Justicia agite causas contra dirigentes de la oposición a tres semanas de las elecciones es lisa y llana persecución y una mala noticia para la Democracia. Las elecciones se ganan con ideas, persuasión y votos, no de otro modo. Repudio absoluto”.

Por su parte, Ariel Zvenger -concejal- expresó: “Asistimos a la utilización de la Justicia en favor de una sucia campaña política. Es evidente que el Gobierno de Macri no tiene nada que mostrar ni proponer y sólo trata de desviar la atención con una burda persecución. Quieren tapar la desidia y el abandono a la que nos han sometido con sus políticas de hambre y exclusión. Lamentable, que no sean capaces de discutir o proponer, ideas y proyectos, creíbles para poder sacar al país adelante”.