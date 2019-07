Robaron un bolso en pleno ensayo de una banda

Sucedió este sábado. El autor del hecho aparentemente es un ex convicto con pulsera electrónica.

Este sábado robaron un bolso en pleno ensayo de la conocida banda Sicometal, en el bar Bucanero de Belgrano y Laprida.

Presuntamente, un ex preso con pulsera electrónica ingresó al salón donde se estaba preparando el show musical y se hizo con el bolso, que en su interior contenía una notebook, una table y dos celulares.

En cuestión de segundos, huyó del lugar sin que nadie se percate de la sustracción.

El grupo musical escribió en su Facebook lo acontecido: "En la prueba de sonido que hicimos hoy (sábado 13/07) para el show de esta noche en Bucaneros Bar un sujeto se llevó un bolso". Prosiguió que allí había "1 Notebook, 1 tablet, 2 celulares y las entradas para el concierto".

Expresaron en ese orden: "Lamentamos lo sucedido ya que a esta persona le abrimos las puertas del local para que escuche un poco a la banda además de compartir un trago. Esperemos que aparezcan las cosas lo antes posible".

Nicolás Gallo, propietario del comercio, dialogó con Noticias y explicó: "Eso fue durante una prueba de sonido de Sicometal cuando el bar estaba cerrado. Yo no estaba presente, pero pasó un sujeto que lo dejaron entrar a la prueba de sonido y en un descuido se llevó un bolso. El muchacho está identificado, es un preso que anda con una pulsera tobillera y lamentablemente no se insertan porque a veces los sueltan de la prisión pero esta gente no tiene una posibilidad, el Estado los deja al intemperie".

Y fue más allá de un análisis superficial: "Habrá que trabajar muchísimo más en ese aspecto, no solamente largarlos, sino también darles una oportunidad, alejarlos de las drogas, no le solucionas la vida poniéndoles una pulsera y dejándolos sin trabajo en la calle".

La Policía está trabajando para dar con el ladrón y recuperar los elementos faltantes.