Rompieron un caño de gas en las 1016 Viviendas

En la mañana de este jueves se vivieron minutos de mucho susto en el barrio 1016 Viviendas, ya que se rompió un caño de gas en Alvear 1775.

Cristian Randazzo, presidente de la Junta Vecinal, explicó a Noticias: "Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo en la reparación de las cámaras de inspección de las cloacas. En ese sector hay un desborde y le solicitamos al municipio que nos retire un árbol que hay sobre la vereda, que es lo que está invadiendo la cámara y rompió uno de los caños de cloacas".

Prosiguió su relato en que "el municipio hace ya como un mes que está trabajando en el lugar porque es un árbol muy grande y hoy un muchacho le erró con el hacha. El caño estaba descubierto, ya lo tenían identificado, no es que no sabían que había un caño. Lo vieron, le erró al hachazo y empezó a salir mucho gas".

Señaló en la misma línea que el incidente no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de operarios: "Vinieron los bomberos, vino Camuzzi y ya están terminando de resolver la situación".

Aclaró en esa órbita que el hombre que tuvo el infortunio pertenece a una cooperativa terciarizada por el municipio y no por la Junta Vecinal.

"Me llamaron muchos vecinos con que iban a evacuar el barrio, pero hablé con los bomberos y Camuzzi y no pasó a mayores, fue un susto. Lo que pasó es que también había agua y hacia mucho ruido, burbujeaba y entonces se asustaron los vecinos, pero no pasó nada", completó.

Se recuerda que este jueves, a las 18 horas, se convoca a una asamblea de vecinos del barrio Ceferino para planificar acciones tendientes a erradicar los desbordes de líquidos cloacales. Será en la sede de México 589.

Deberán estar presentes especialmente los vecinos domiciliados en: Dorrego 1624 escaleras 1, 2 y 3; Dorrego 1674 escaleras 4, 5 y 6; y Dorrego 1726 escaleras 1, 2, 3, 4, 5 y 6.