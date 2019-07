Silbana Cullumilla: "Hay grandes olvidadizos"

La concejala pichettista Silbana Cullumilla dialogó en Toca Madera por Radio Noticias sobre el rol de Miguel Pichetto en la provincia en base a su transcendencia nacional y su candidatura a la vicepresidencia.

La edil peronista marcó en ese sentido: "Es una persona que ha trabajado no solo para Río Negro, sino también por todas las provincias del país, donde ha sido un armador muy importante en todos los años que se ha dedicado a la política, así que es más que merecido lo que hoy le está pasando".

Respecto a las críticas replicadas a nivel local, comentó: "Algunos son muy injustos en algunas descalificaciones que tienen hacia él, se olvidan de todo lo que ha hecho por el país. Hay grandes olvidadizos que han ocupado una banca de un gran armador como Pichetto. De hecho, se notó su ausencia en las elecciones que el Frente para la Victoria ha perdido terriblemente el 7 de abril".

Acusó en el mismo orden: "Hay deslealtad de algunos compañeros, que mientras el senador les bancaba la campaña estaban todos atrás, ahora se ve bien quién es quién en esto".

En cuanto a algunos dirigentes que aspiran al cargo de intendente, cuestionó: "El legislador (Mario) Sabbatella lamentablemente ha tenido muy poco trabajo legislativo durante todos estos años en la Legislatura de Río Negro, así que se ha dedicado plenamente a su campaña desde el 2015 en adelante. Creo que también es lo que pasó en el Concejo Deliberante, donde se olvidaron del trabajo legislativo por el cual fueron elegidos y se dedicaron plenamente a la campaña".

Cullumilla opinó también que están abiertos a las alianzas, de hecho el primer aliancista fue Pichetto, quien "tiene la capacidad de poder sentar a todos en la mesa y desde el 2015 a la fecha se notó que el senador no estuvo en la mesa porque hoy el PJ es lo que es".

Añadió asimismo: "Hoy no vemos a los candidatos a senadores con el lápiz afilado para ir a discutir presupuesto para la provincia de Río Negro, no hablan de eso, simplemente hablan de la crítica hacia el gobierno nacional pero no se tienen propuestas. Por eso creo que se confía mucho en la figura del gobernador para que sea gobernador, porque va a ser quien tenga la capacidad de discutir presupuesto para la provincia a la hora de sentarse con los números en la mesa. No lo veo al compañero Martín Doñate con la lapicera afilada para ir a discutir esto, es mucha la crítica pero después no pasa nada".