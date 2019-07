Un incendio no terminó en una tragedia de milagro

Una vecina de Viedma perdió todo lo que tenía tras un incendio ocurrido este lunes a la medianoche en una casa de Mitre 285. Por fortuna, la situación no terminó en una tragedia.

Lourdes Jara, la mujer afectada, dialogó con Noticias y comentó que el siniestro sucedió justo cuando estaba durmiendo con su pequeña hija de 3 años.

Su otra criatura de 5 años estaba en la casa de sus abuelos.

Explicó que el incidente se generó por un cortocircuito en un enchufe de la pieza de sus hijos. "Agarró toda la pieza, se achicharraron todas las cosas con el calor y yo estaba durmiendo con mi hija de 3 añitos".

"Cuando escuché el ruido pensé que me habían entrado a robar y eran las cosas que se estaban quemando. Entonces, me levanté y cuando salí a ver por la puerta de mi dormitorio y vi el fuego en la otra pieza agarré a mi hija, no alcancé a agarrar el celular ni nada, salí corriendo en ropa interior pidiendo ayuda", completó.

Por el momento, la vecina estará en la casa de sus padres y una amiga inició una campaña para juntar colaboraciones.

Pueden donar ropa talle 6 y calzados número 28 para nena y además ropa talle 8 y calzados número 31 para nene en la Junta Vecinal de las 1016 Viviendas, de 8 a 12 horas. La sede barrial está ubicada en México 589.