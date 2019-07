Nuevos loteos: propietarios y adjudicatarios exigen respuestas

En la reunión, llevada a cabo el lunes, se abordó la situación habitacional por la que atraviesa la ciudad y el estado en que se encuentran los distintos proyectos de desarrollo inmobiliario, en su mayoría paralizados por no contar con el aval del Poder Ejecutivo Municipal.

Acceso a la tierra

De esta manera Hugo Cecchini, titular del Servicio Penitenciario Provincial, expuso la situación de los más de 300 trabajadores del Penal N°1 de Viedma, quienes cuentan con la posibilidad real de acceder a un terreno en cercanías a su lugar de trabajo y aún no se ha podido avanzar a pesar de contar con los estudios de prefactibilidad correspondientes. Las tierras en este caso se encuentran en frente a la Escuela de Cadetes de la ciudad.

Por otro lado también se expuso la situación de los vecinos que cuentan con terrenos camino al aeropuerto, con más de 9 hectáreas a la espera de ser aprobadas para lotear. Aquí los servicios que exige la normativa municipal se encuentran a no más de 500 metros, lo que hace que resulte inentendible la excusa de la no aprobación por no contar con los servicios básicos. Considerando además que se presentaron estudios de prefactibilidad de Edersa y ARSA.

En ambos casos, hace tiempo los loteos están a la espera de poder contar con el aval del Poder Ejecutivo Municipal.

En este sentido la concejal Silbana Cullumilla expresó que se buscará avanzar en la modificación de la normativa actual, considerando la crisis habitacional que atraviesan cientos de vecinos y vecinas de la ciudad.

“ Ya hemos trabajado sobre esta problemática y vamos a retomarla, hay que dar respuestas” finalizó.