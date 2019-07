Ayuelef durísimo con dirigentes del Justicialismo

En una entrevista con Toca Madera por Radio Noticias, Néstor Ayuelef habló de las elecciones del domingo en Pilcaniyeu en las que fue elegido nuevamente para gobernar y a partir del 10 de diciembre lo hará pero esta vez bajó el sello del partido Juntos Somos Río Negro mientras que hasta ahora lo hizo por el Frente para la Victoria.

“Yo tengo que trabajar ahora de acuerdo a lo que disponga el sello de Juntos Somos Río Negro. Si el gobernador decide ir con la boleta corta que es lo que se ha dicho, no lo he hablado personalmente con él, acompañaremos ese sistema. Me siento parte de las filas de Juntos somos Río Negro así que adoptaré lo que diga el gobernador actual”.

Ayuelef dijo que votará a nivel nacional la fórmula Fernández – Fernández pero en el caso de Río Negro “acompañaré lo que decida hacer el gobernador”.

“El Justicialismo se tiene que reestructurar desde la figura que tiene como presidente para abajo. Si el Justicialismo tiene la voluntad de hacer esa reestructuración veremos qué podemos aportar nosotros desde mi lugar. Como están dadas las cosas yo no veo ánimo de reestructurar nada”.

En ese sentido Ayuelef criticó incluso a legisladores que llevan varios mandatos “y no ganaron nunca una elección ni en su circuito ni en su pueblo y todavía siguen siendo legisladores y ellos son ahora los que dicen que son orgánicos, los que son peronistas”.

El intendente recordó que el Justicialismo perdió decenas de municipios “los perdimos algunos porque la gente decidió hacerlo, en otros casos, como en el caso mío, yo decidí irme y así un montón de situaciones. Entonces vamos a desaparecer y el bloque de legisladores no creo que tenga las ganas de construir o mantener algo en el peronismo menos si siguen estos dirigentes”.

Para Ayuelef se han desaprovechado dirigentes muy importantes “hemos tenido municipios grandes gobernados por algunos dirigentes políticos de buena madera y es agente hoy está en la calle. Eso es lo que me duele porque yo los he visto. Yo he visto a los intendentes dando vueltas por ahí y hemos perdido esos municipios porque no hemos sido inteligentes”.

Por otra parte señaló que hay legisladores que ni siquiera conoce “como Marcelo Mango que vino ahora a poner candidatos, lleva siete años de legislador y jamás vino a visitar Pilca para ver qué necesitábamos nosotros, de qué manera nos podían ayudar en algo”.