¿Qué es el cosplay?

El cosplay (コスプレ, Kosupure), contracción de costume play (interpretar disfrazado), se trata de la representación visual de un determinado personaje de ficción como muestra de admiración.

Muchas veces se confunde el cosplay con un simple disfraz, y no, no es lo mismo. La diferencia radica en que un cosplayer (persona con el disfraz o traje) no solo confecciona su propio traje sino que lo hace lo más parecido desde su punto de vista.

Caracterizar un personaje es darle vida. Un cosplayer no sólo se pone su traje, sino que trata de asemejarse a él mediante técnicas y trucos de maquillaje, pelucas e incluso lentes de contacto. Además, aprende a realizar las poses o expresiones características de dicho personaje para las fotografías.

El concepto de cosplay surgió en la década de los 70 en los "comic markets" de Japón. En dichos encuentros muchas personas comenzaron a asistir con disfraces y con el tiempo esta tendencia se popularizó y se extendió en todo el mundo, llegando a distintos ámbitos.

El cosplay es un hobby que atrae mucho a las personas; por la estética, el idealismo, el detalle y perfeccionismo que involucra el realizar un cosplay.

Es una afición que ayuda a muchas personas que entran a él a desarrollar habilidades artísticas, manuales y a desencadenar su creatividad.

En nuestro país, es un fenómeno que crece a pasos agigantados y que poco a poco va entremezclando en distintas áreas. Finales de torneos, copas o convenciones suelen ser los eventos que aglutinan y congregan a esta "subcultura de la personificación".