El spot contra abusos nació de la ESI

Agustina Bussi, la docente de la Escuela 190 del paraje Ñirihuau que llevó la posta sobre el spot contra abusos, dialogó en Toca Madera por Radio Noticias respecto a la importancia del mensaje que se dio.

Explicó en ese sentido: "Este es un cortometraje que realizaron los chicos de tercer y cuarto grado en el año 2017, que habla sobre la temática de los secretos enfocados en la prevención del abuso y cuáles son los secretos que los chicos pueden guardar de sus amigos y cuáles son los secretos que inmediatamente tienen que contarles a un adulto cuando les sucede".

Agregó: "Nosotros en la escuela trabajamos dentro del proyecto de jornada extendida, por lo que los chicos en el turno tarde tienen una serie de talleres y éste proyecto intentó trabajar en articulación con el proyecto institucional de ESI (Educación Sexual Integral). El texto que narra el cortometraje es un cuento, dentro de una serie de cuentos de la ESI que nos acercó el año anterior el equipo técnico del ETAP para trabajar este tipo de temáticas".

La decisión de volcarlo al formato audiovisual fue para que los niños puedan recibir el mensaje de una forma más amigable.

Bussi, en esa línea, defendió a la ESI que hoy sigue siendo controversial para algunos sectores: "Nosotros desde la escuela nos posicionamos en el Sí trabajar la educación sexual integral, que nos parece super importante".

En los dos minutos de grabación, la protagonista del video, Julieta dice: "Algunas veces mis amigos me cuentan sus secretos, yo los voy guardando en cofrecitos que tengo dentro de mi y los cierro muy bien para no contárselos a nadie. Aunque a veces me dan ganas de contarlos, yo me aguanto y no se los digo a nadie. Pero mi mamá me explicó el otro día que hay secretos que no los tengo que guardar, son secretos a los que hay que abrirles el candado para que salgan afuera, secretos que hay que compartir con alguien especial que te crea y que te pueda ayudar. Son secretos que hay que contar".

Completó: "Ella me dijo que si alguien te dice algo feo, si una persona no te trata bien, si alguien te quiere tocar de una manera que te incomoda y te dice que no se lo cuentes a nadie, o te pide que hagas algo que no te gusta, si alguien te hace sentir rara o raro y no sabes por qué entonces es muy importante que abras los candados y le cuentes esos secretos feos a alguien que te pueda creer, entender y ayudar. Ahora ya sé que hay dos tipos de secretos, los que se deben guardar y los que hay que contar".