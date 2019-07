El sábado será de payadores patagónicos

Este sábado será el día de los payadores patagónicos, dado que un grupo de ocho recitadores estará en el Centro Municipal de Cultura de Gallardo 550, en Viedma.

La cita será a partir de las 20, con entradas a un valor de 200 pesos.

Participarán Rafael Huerao de Maquinchao y residente de Patagones quien además es el organizador de esta movida, la maragata Argentina Salles, el barilochense Jorge Garcés y Sandro Muñoz de Chubut.

Además, se sumarán los neuquinos José Tapia, Raúl Pereyra e Iván Linconao y el payador Ignacio Arias de la patagonia chilena

Huerao dijo a Noticias: "Por lo general siempre las temáticas son de los trabajos rurales o lo que pasa en la actualidad en nuestro país. Las payadas son hechas en el momento, sin nada escrito, lo que se va dando en el momento se va dando. A veces se puede hablar del mate, del amor, del flagelo, de la lucha, de la situación económica, de diversos temas, el público te pide que se hable del caballo, del jinete, de la maestra, es variado".

Respecto a la invitación, no hay limitaciones para ninguna edad, ya que "la idea es poder mostrar nuestra cultura ancestral, que ya viene desde hace muchos años y a la vez está tan viva porque el canto del payador es el canto más viejo y a la vez puede ser el más nuevo porque nace en el momento y se sigue sembrando", al tiempo que valoró que "siguen apareciendo chicos jóvenes con ese don de poder improvisar y con ganas de seguir ejerciendo esta materia que seguramente va a seguir perdurando".

En cuanto a las motivaciones de generar este evento, que ya llega a su segunda edición, sostuvo: "Yo lo hice durante diez años en mi pueblo de Maquinchao y mi motivación es defender y luchar por la causa del payador, que no llegue a morir, que no llegue a quedarse, poder trabajar para los compañeros que han iniciado su camino y por una u otra manera han decidido dejar su guitarra y no seguir más, a veces por falta de apoyo o porque no los han tenido en cuenta en las grandes fiestas de sus pueblos".

"Hay muy pocos espacios para los payadores, incluso en las fiestas grandes que se originan en diferentes puntos de nuestra Patagonia y la idea es poder unir a diferentes valores de nuestra región y lograr tener un lugar", completó.

Se cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Viedma, la Legislatura de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro.