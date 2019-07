"Tevez privilegió la plata por el sentimiento"

El expresidente de Boca fue muy duro con el delantero, aseguró que sus declaraciones “no sirven para nada” y afirmó: “El 90% de los jugadores del mundo quiere jugar en La Bombonera”.

Carlos Tevez aseguró en sus últimas declaraciones que los jugadores ya no querían jugar en Boca y esta noche Jorge Amor Ameal, expresidente de la institución, le contestó con dureza.

“En estos momentos hay que hablar poco, prácticamente nada. Hay que apunta a ganar la Copa Libertadores de América, que es lo que queremos todos”, afirmó en declaraciones a Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

“Seguro que la camiseta de Boca pesa, no es para todos, pero el 90% de los jugadores del mundo quiere venir a Boca y jugar en La Bombonera”, señaló.

Tevez también había declarado que no solamente los futbolistas no quieren jugar en Boca y habló de los entrenadores. "¿Cuántos fue a buscar el presidente (Daniel Angelici)? ¿Cuatro, cinco?", se preguntó.



“Hay que respaldar al técnico. De las palabras de él, parece que el técnico que vino, vino porque no había otro. Este es el técnico que tenemos, hay que apoyarlo y poner todo lo que hay que poner para que Boca salga campeón”, contestó Ameal.



“Estas declaraciones no sirven, no le sirven al plantel, al técnico, a nadie”, aseguró Ameal y recordó la ida del delantero a China: “Privilegió la plata por el sentimiento”.