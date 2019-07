Mucha expectativa alrededor de "Nothing on you", tema en el que Paulo Londra colabora con Ed Sheeran, paso que impulsa la internacionalización del trapero argentino que ya tiene en su carrera colaboraciones con Becky G en su tema "Cuando te besé", y con Steve Aoki en el Festival de Lollapalooza.

Paulo Londra estrena "Nothing on you" con Ed Sheraan

El trapero argentino forma parte de los colaboradores que están en el nuevo disco de Ed Sheeran