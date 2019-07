Pichetto vendrá a Viedma

El senador y ahora candidato a vicepresidente de la Nación con Juntos Por el Cambio, Miguel Pichetto, visitará Viedma este jueves o viernes y hay estimaciones de que también podría estar en el Alto Valle rionegrino.

Será la primera aparición de Pichetto en la ciudad capital tras su candidatura para la vicepresidencia de la Nación.

El representante de la cámara alta no estará solo, sino que también lo acompañará el ministro del Interior Rogelio Frigerio.

Juan Martín, legislador de Juntos por el Cambio y encargado de la campaña partidaria en la provincia, dialogó sobre este tema en Toca Madera por Radio Noticias y expresó que en breve darán a conocer el cronograma de recorridas.

Sobre la elección de venir a Viedma, Martín comentó: "Es un municipio de Cambiemos y seguramente Viedma es una de las expectativas, el ministro Frigerio ha ido en otras ocasiones, el senador por supuesto concurrió miles de veces así que seguramente vamos a poder coordinar una linda agenda".

Ante la pregunta de si el apellido Pichetto participará de la lista del oficialismo en Viedma, aclaró: "Todavía hay muchas cosas por analizar, pero en mi opinión no lo veo a eso. Venimos dialogando con el intendente, con los referentes que han manifestado que quieren ser candidatos y a nosotros nos parece que la prioridad está puesta allí. No hemos hablado con Juan Manuel, pero sí sé que dirigentes de nuestro espacio político han manifestado que tienen ganas, están con propuestas, con agendas de trabajo y no veo eso".

En cuanto al conflicto por la baja de la boleta de senadores que deja sin chance de competir al radical Marcelo Cascón, señaló: "Juntos por el Cambio no está roto en Río Negro, está tenso, y la aspiración es trabajar para que no se rompa. Veo buenas señales en los intendentes, en los dirigentes y el tiempo de la campaña acomoda un poco las cosas para que dejemos egos y cuestiones más humanas de lado", al tiempo que resaltó al radicalismo como crucial para fortalecer al espacio político.