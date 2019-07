Chicos hicieron un spot contra abusos

Chicos de la Escuela 190 del paraje Ñirihuau, en la localidad de Dina Huapi que está cerca de Bariloche, hicieron un spot para concientizar a los demás niños para no callar los abusos.

En el video titulado "Los secretos de Julieta" se escucha la voz de una niña que habla de los secretos que hay que guardar y los que no.

En los dos minutos de grabación dice: "Algunas veces mis amigos me cuentan sus secretos, yo los voy guardando en cofrecitos que tengo dentro de mi y los cierro muy bien para no contárselos a nadie. Aunque a veces me dan ganas de contarlos, yo me aguanto y no se los digo a nadie".

Seguidamente, señaló: "Pero mi mamá me explicó el otro día que hay secretos que no los tengo que guardar, son secretos a los que hay que abrirles el candado para que salgan afuera, secretos que hay que compartir con alguien especial que te crea y que te pueda ayudar. Son secretos que hay que contar".

Agregó: "Ella me dijo que si alguien te dice algo feo, si una persona no te trata bien, si alguien te quiere tocar de una manera que te incomoda y te dice que no se lo cuentes a nadie, o te pide que hagas algo que no te gusta, si alguien te hace sentir rara o raro y no sabes por qué entonces es muy importante que abras los candados y le cuentes esos secretos feos a alguien que te pueda creer, entender y ayudar".

"Ahora ya sé que hay dos tipos de secretos, los que se deben guardar y los que hay que contar", completó.

El video llegó hasta el estudio de Telefe Noticias y se replicó a nivel nacional en miles de hogares.