Bari: "Me cansé de que me usen para ganar una elección"

En el marco de la campaña de cara a las PASO, el actual concejal Gerardo Bari y Precandidato a Intendente por el "Frente de Todos", se trasladó a la localidad de Villalonga, junto a candidatos y equipo que lo acompaña, para dejar inaugurado su nuevo local de campaña.

El acto se desarrolló el viernes 12 a las 20 horas y en calle 29 de Mayo 38, cede del local de campaña en esa localidad.

En la oportunidad Bari presentó a quienes integran la Lista, y lo llevan como precandidato a Intendente de Patagones en las próximas elecciones.

En el marco de la presentación, Bari afirmó: “Estuve en otros espacios políticos, es verdad, pero siempre fue a partir de una decepción y en búsqueda del mejor lugar para representar a la gente, ese fue mí anhelo, me cansé de que humillen, me cansé de que me usen para ganar una elección, me canse de que traicionen a la gente y no cumplan con la palabra empeñada".

Por tal motivo, “me voy a rodear de buena gente" afirmó Bari refiriéndose a su lista de precandidatos.

Asimismo, añadió que desde su sector “pensamos en un Municipio presente, activo, que dialogue. Nosotros vamos a volver porque no vamos a prometer, porque creemos que no es la manera, solo hablamos de respeto, "empatía", ponerse en el lugar del otro”.