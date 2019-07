Con un gran acto, Zara lanzó su campaña hacia la reelección

Frente a un gran marco de público que se acercó a las instalaciones del Centro de Jubilados de Carmen de Patagones, el intendente José Luis Zara presentó la lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares de Juntos por el Cambio.

El acto comenzó con la presentación de cada uno de los candidatos, quienes hablaron a los presentes y finalizó con las palabras del actual jefe comunal, quien buscará su reelección.

En su discurso, Zara instó a sus seguidores a salir a la calle y “mostrar todo lo que hicimos en estos tres años y medios de gestión”, además destacó el acompañamiento del Gobierno Nacional y Provincia y recordó el pasivo dejó la gestión anterior.

Acompañamiento

“Primero que nada quiero agradecer este acompañamiento, veo caras nuevas, pero también gente que nos acompaña de 2015”, afirmó Zara al tiempo que saludó al intendente de Viedma, José Luis Foulkes, y al ex mandatario municipal y actual funcionario provincial, Haroldo Lebed.

“Me hubiera gustado que estuviera mi amigo Haroldo Lebed, fue él quien me trajo a la política y no me arrepiento para nada”, remarcó el mandatario.

En este orden, añadió que “recién escuchaba a cada uno de los precandidatos y la verdad que veo en ellos el coraje y las ganas de trabajar por el partido de Patagones, porque no es Zara el que logró hacer cosas por Patagones, es todo un equipo el que trabajó. Sin el equipo que me acompaña, no podríamos haber hecho todas las obras que se hicieron”.

En este punto, Zara remarcó y agradeció “el acompañamiento del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, y de nuestra ídola, la gobernadora María Eugenia Vidal”.

Recordando su triunfo de 2015, el precandidato a Intendente afirmó: “Sabíamos a qué veníamos, a poner esfuerzo, sacrificio, lucha y transparencia. En esto, tenemos que recordar el pasado porque nos dejaron un Municipio dinamitado, no había ni para cortar el césped. Aún recuerdo lo que me decía mi padre decía “para qué te complicas la vida José”, y sí esos primeros seis meses fueron muy difíciles, era puras deudas lo que había. Es el día de hoy que estoy tratando saldar una de esas deudas, que es la del IPS y viene del 2005 – 2015”.

Dicha deuda “debe ser pagada porque nos adherimos a la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Municipio no puede tener deudas, eso nos inhabilita a recibir un crédito para comparar maquinarias, pero también para terminar el bulevar Moreno y llevar los servicios al programa Un lote, una vivienda”.

Justamente el programa llega para dar respuesta “a uno de los reclamos que teníamos, el acceso a la tierra, por eso creamos un banco de lotes, para dar respuesta a los vecinos. Hoy es un hecho concreto. Pero vamos por más, vamos a llevar lotes al interior. Ya estamos trabajando para Stroeder, Villalonga, Bahía San Blas”.

Dicha política pública, “no se hace de un día para el otro, nada se hace de un día para el otro, todo lleva tiempo, por eso estoy convencido que debemos tener la posibilidad de gobernar cuatro años más”.

Obra pública

Después el Intendente y precandidato a la reelección habló de la seguridad, remarcando la puesta en marcha del Centro de Monitoreo y la colocación de la cámara cien, habló de educación y las 80 escuelas intervenidas y mejoradas, así como también las cuatro nuevos edificios realizados con Fondo Educativo.

Se refirió a las acciones en Cultura y Deporte, remarcando la puesta en marcha del Consejo del Deporte, que había sido una propuesta de campaña en 2015 para ayudar a los clubes no federados. "Lo prometimos y cumplimos".

También habló de vivienda, la culminación del plan 77 Viviendas, las 53 que se construyen en Carmen de Patagones y las 59 que se harán.

Habló de obra pública, de 121 cuadras de asfalto, del bulevar Moreno y también mencionó “las obras que no se ven, que son 15 mil metros lineales de cloacas, 6 mil metros lineales de gas, 6 mil metros de cordón cunetas, entre otras”.

En otro tramo de su discurso habló de la inflación y cómo golpea a los que menos tienen, pero destacó que la economía se va estabilizando y aseguró “que el país va a salir adelante porque hay gente que le pone el hombro todos los días, como lo hacemos nosotros.

Para finalizar, afirmó: “Hoy tengo la convicción y más ganas que nunca de seguir trabajando por el partido de Patagones, pero para eso tenemos que ganar las elecciones, vayamos y contemos a nuestros vecinos todo lo que hicimos en tres años y medio de gestión”.