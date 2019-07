Impugnaron la boleta del Frente Todos en Bariloche

Se debe a que el nombre aun no fue aprobado por el Tribunal Electoral. Hay otros tres casos de correcciones por postulaciones a concejales que son de origen extranjero.

La Junta Electoral Municipal de Bariloche está analizando cada una de las once listas que se presentaron de cara a las elecciones del 1 de septiembre próximo, cuando los barilochenses deberán elegir intendente, concejales y contralores.

En ese marco, y dentro del plazo estipulado para hacerlo, el partido Todos por Bariloche, que lleva a Exequiel Ojeda en busca de la Intendencia, presentó formalmente una impugnación contra el Frente de Todos que impulsa la postulación de Daniel Natapof.

El partido barilochense, fundamentó que el cambio de nombre de Frente para la Victoria a Frente de Todos, todavía no fue aprobado por el Tribunal Electoral Provincial y entienden que dicha denominación podría confundir al electorado.

Esa no fue la única impugnación presentada en estos dos días. Mientras que la propia Junta detectó que hay tres de las once fuerzas partidarias que presentaron postulantes al Concejo Deliberante, que son de origen extranjero, lo cual no está permitido. Las irregularidades corresponden a: Podemos, SUR y Unidos por Bariloche.

En tal sentido, las autoridades municipales intimaron a cada uno de los partidos a que reemplace a esas personas. Se trata de Mónica Mondaca por Unidos por Bariloche, Juan Núñez Núñez de SUR y Daniela Fernández Pailapán. Cada una de las fuerzas ya estaba solucionando el tema, según publicó el diario El Cordillerano.