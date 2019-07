Casa Frida, un espacio de contención para mujeres víctimas de violencia

Por Nelson Namuncurá

Con el objetivo de bajar los índices de violencia de género en el partido de Patagones, que durante el último mes registraron 51 casos, el Municipio de Patagones continúa trabajando de manera articulada con diferentes instituciones sociales.



Casa Frida es una de estas instituciones que aborda la temática, al igual que la Oficina de Violencia Hombre o la Comisaría de la Mujer. Además, los problemas derivados de hechos de violencia también son abordados por el Centro de Prevención de Adicciones, si fuera necesario.

Según las estadísticas, durante 2018, a nivel nacional el 18% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias contra su agresor y el 13% tenía medidas de restricción de acercamiento impartidas por la Justicia.

Trabajo de campo

En conversación con Noticias, Silvia Trepode, secretaria de Desarrollo Social, para trabajar en los casos de violencia, ‘ni bien asumí en marzo del año pasado pusimos en marcha el Hogar Frida, luego Centro de Adicciones y continuamos trabajando con el programa provincial Operadores de Calle‘.

Casa Frida, ‘es un lugar que está funcionando muy bien, que es amigable para los casos de violencia, y que ahora lo estamos complementando con talleres, además habilitamos una habitación para que las madres puedan dejar a sus niños, cuando vienen por consultas o cuando se aborda un caso‘.

Las denuncias de violencia, afirmó, ‘son siempre importantes, entonces con el equipo de Casa Frida abordamos y acompañamos a la mujer en todo lo que sea necesario. Lo que también se creó es la Oficina de Violencia Hombre‘.

En este caso, explicó que ‘no es obligatorio que el hombre acuda, pero en nuestro caso tenemos varias personas que se han acercado. Hasta el momento se han hecho siete encuentros de hombre donde se empiezan a plasmar diferentes problemáticas‘.

Asimismo, añadió que ‘lo importante es tener un espacio donde se pueda acudir, sea en casa Frida o la Oficina de Violencia Hombres. Son diferentes las formas de trabajar, en el caso de Frida se aborda a partir de la denuncia que hace la mujer o a veces no hace denuncia, pero se acerca y nosotros la acompañamos hacer la denuncia‘.

Cabe recordar que 144 es la línea para denunciar violencia de género.

Según explicó, desde la institución ‘nosotros podemos activar otros protocolos por Provincia, en caso de que necesiten un subsidio o un pasaje. Se la acompaña después en el taller, con sus niños, en estos caso también interviene el equipo del Servicio Local, por los menores, y también el Centro de Adiciones si las hay‘.

En el caso de la Oficina de Hombres ‘el abordaje es diferente, no es desde la denuncia, sino que la idea es poder charlar con ellos y acordar algunas estrategias que hacen a lo cultural del hombre, porque a veces esto de la violencia no es una cuestión que nace de la nada, es una cuestión cultural hay que abordarlo desde ese lado‘.

Oficina de violencia hombre

Al preguntarle por la metodología de trabajo, en el caso de los hombres, Trepode explicó que ‘cuando se hace la denuncia, esa denuncia pasa al Juzgado de Paz y ellos nos mandan un oficio, después es voluntario. Nosotros los llamamos y si quieren venir vienen, y si no no. Pero en el caso de Patagones tenemos más de cien personas que se han acercado‘.



Recordando los inicios de la Oficina de Violencia Hombres, expresó que ‘empezamos el año pasado. Cuando fui a La Plata a plantear esto, me dijeron que había algunos Municipios que lo estaban haciendo, pero que no les daba resultado por esta cuestión de que no es obligatorio, la ley en provincia de Buenos Aires, a diferencia de Río Negro no obliga a los hombres a realizar una terapia‘.

No obstante, ‘como soy insistente dije lo voy a intentar, además trabaje diez años como Defensora en el Juzgado de Paz, entonces conozco la problemática y dije esta es la pata que le falta a Casa Frida, y bueno empezamos y nos está dando resultados positivos. Por supuesto que es un trabajo de hormiga, pero ya la concurrencia hace que el hombre sepa que hay un espacio para ir‘.

Para finalizar, Silvia Trepode expresó que “la decisión política y acompañamiento del intendente José Luis Zara es fundamental para realizar la tarea que llevamos adelante. También trabajamos con las comisiones de fomento, también con las iglesias, entre todos buscamos dar respuesta a los casos de violencia. Además, mi oficina está siempre abierta para lo que los vecinos puedan plantear sus necesidades o inquietudes. Aveces que esperar, pero siempre los atiendo”.