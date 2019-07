Más de 1.000 jóvenes rionegrinos se capacitaron en economía personal

Con la intención de promover el manejo responsable de las finanzas y orientar la proyección profesional, este viernes 12 de julio en la ESRN 84 se llevó a cabo el cierre del programa "Economía Personal" con los estudiantes que participaron en Viedma. La iniciativa recorrió la varios puntos de la provincia y contó con el apoyo del Ministerio de Educación de Río Negro, la ONG Junior Achievement Argentina y el Banco Patagonia.

El proyecto brindó herramientas para articular en los jóvenes la conexión entre sus rasgos de personalidad y habilidades, dándole especial atención a los conocimientos para buscar empleo, hacer presupuestos, junto a la importancia del ahorro y el uso responsable del crédito.

Desde mayo hasta julio de este año el programa llegó de Cipolletti, General Roca, Bariloche, Viedma y varias localidades vecinas como Pilca Niyeu, Las Perlas, Allen, Cervantes, Stefenelli y Romagnoli.

El acto de cierre contó con la presencia de Nicolás Ungeschuck, coordinador de la región Viedma de Banco Patagonia, Gerardo Cutrin, Gerente local, Noël Zemborain, Directora Ejecutiva de Junior Achievement Argentina y demás autoridades involucradas con el proyecto.

Durante la actividad, Ministra de Educación de Río Negro Mónica Esther Silva resaltó el rol de la escuela para " aprovechar el conocimiento y pensarse a sí mismos, en cómo pueden ser influencias maravillosas para su comunidad y sus familias, tener contenidos para hacer buenos planes. Lo más importante es que ustedes digan lo que piensan, la escuela es un interlocutor", dijo.

Desde Buenos Aires se trasladó a Viedma la Directora Ejecutiva de Junior Achievement Argentina Noël Zemborain, quien compartió uno de los motivos que la impulsa a llevar adelante este tipo de proyectos "yo hace 25 años estaba ahí, era una de ustedes y participé de un programa de esta fundación que me gustó muchísimo, fue un programa que me hizo reflexionar, no tenía mucha idea a dónde quería ir, ni que iba a ser y este programa me permitió un poco bucear hacia adentro y decir ¿ qué hago?. Sobre todo lo que me llevé fue a sentirme protagonista", al finalizar su participación destacó la importancia de pensar en grande en todo momento para alcanzar las metas, premisa que se impulsa en la ONG que representa, en donde se desarrollan programas para empoderar a jóvenes y hacer crecer sus ideas emprendedoras junto a la calidad de sus familias y comunidades.

Con el programa "Economía Personal" jóvenes entre 14 y 16 años de la comarca integran conceptos que les permitirán desarrollar habilidades para una mejor integración laboral, personal, con una visión más cercana del entorno financiero.

Fotos: Leomarys Ñañe