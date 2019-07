“El sello de 7 maravillas, es un sello para siempre”

Con una elección que se hace por única vez, en Argentina se votaron las 7 Maravillas Naturales con participación de las personas de principio a fin, siendo nuestro país pionero en Latinoamérica en desarrollar un proyecto de esas características, sólo Portugal y el Sudeste Asiático son antecesores de algo similar. ¿Cómo fue el proceso? ¿ qué rol jugaron las redes sociales en la propuesta?. En Musas conversamos con Carlos Gimenez Verete, CEO de las 7 Maravillas Naturales Argentinas, iniciativa que pone en valor a la gente, la diversidad geográfica y el sector turístico nacional.





La campaña empezó a desarrollarse durante el año pasado y surgió de un acuerdo con la Fundación New 7 Wonders of the World, una ONG Suiza, “a realizamos después de ver todo bueno que significa invitar a la gente a participar, a definir los lugares a su criterio y luego votar.La idea es luego hacer otras campañas que estén vinculadas a ese concepto de las 7 maravillas” nos dice Carlos Gimenez, CEO del proyecto.

1 millón de votos

Durante la actividad cualquier persona podía sumar al listado el lugar de su preferencia ingresando a 7mar.com.ar. Para seguir el detalle se activó un circuito en redes sociales con @siete_mar en instagram y twitter, además del facebook @7maravillasargentinas y youtube como plataforma principal en la difusión de videos con el usuario Siete Mar. En su cronología, destacamos algunos datos claves:

- Lanzamiento 16 de Abril 2018

- 481 lugares propuestos

- 77 sitios más votados

- 28 preseleccionados

Para llegar a los 7 definitivos, se hizo una nueva ronda de votación que comenzó el 7 de septiembre del 2018 y finalizó el 7 de mayo de este año. Con más de 1 millón de votos recolectados entre la web y SMS, las personas eligieron las 7 Maravillas Naturales Argentinas:

1.- Salinas Grandes, Jujuy

2.- Glaciar Perito Moreno/Parque Nacional Los Glaciares – Santa Cruz

3.- Parque Nacional Talampaya – La Rioja

4.- Selva Misionera – Misiones

5.- Río Mina Clavero – Córdoba

6.- Parque Nacional Nahuel Huapi – Neuquén/Río Negro

7.- Bañado La Estrella – Formosa





Representatividad Nacional

Los lugares ganadores representan algo especial de cada geografía del país, salvo la costa que a pesar de estar presente en el listado no reunió los votos suficientes para estar en el conteo final, el resultado nos da un amplia variedad muy representativa de la geografía argentina.





Las redes sociales: punto de encuentro

Al consultar sobre la dinámica del proyecto, el CEO de las 7 Maravillas Naturales Argentinas Carlos Gimenez Verete nos comentaba que “la campaña fue eminentemente digital basada en el sitio web 7mar.com.ar. Básicamente se concentró en generación activa de redes sociales y el uso de cámara digital. Se logró un reconocimiento mediático impresionante y más de 10 millones de audiencia, esto contando en cada una de las campañas que fueron desarrollándose a lo largo de los siete meses de la votación, la verdad impresionante la participación de la gente, porque contar con un millón de votos es una validación interesante sobre un proyecto de tipo”.

Con esta distinción lo que se busca es darle a cada sitio el carácter de hito, dentro de las acciones previstas está la realización de eventos locales en cada lugar reconocido como una de las Maravilla Natural Argentina, por lo pronto ya se hizo un acto en la Provincia de Formosa, la intención es hacer un evento en cada uno de estos lugares.

“El sello de 7 maravillas, es un sello para siempre”

La idea es generar alrededor del concepto de siete maravillas un circuito que permita a estos lugares lograr un desarrollo turístico y económico, que los fortalezca e impulse tanto en el turismo local como en la comunicación internacional, “el sello de siete maravillas, es un sello para siempre. Lo que estamos acordando con cada uno de los lugares, de las provincias, de los ministerios y cada una las fuerzas vivas de los lugares, es poder desarrollar este evento de certificación como una de las Maravillas Naturales en el momento que sea el más adecuado para cada uno de los lugares, seguramente se realice este año” apunta Gimenez.





Fotos: 7mar.com.ar

Agradecimiento: Rodrigo Lara Serrano