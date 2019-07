Suárez Colman: "Va a terminar probándose la denuncia que hicimos"

El abogado roquense identificado con Cambiemos, Nicolás Suárez Colman dialogó en Toca Madera por Radio Noticias sobre la denuncia de sobresueldos contra el intendente Martín Soria y su gabinete municipal.

Según dice Suárez Colman, Soria habría percibido en los últimos años sobresueldos que suman el equivalente a 450 mil dólares, lo que representa más de 20 millones de pesos.

Al respecto, marcó: "En este momento están llegando los informes bancarios del Banco Patagonia, todavía faltan llegar algunos más porque algunos funcionarios municipales están cobrando en otros bancos y esos tardan un poco más, pero esto es importante porque ésta es la prueba troncal que nosotros mencionamos en una nota anterior, en la cual surgía la constancia de que el funcionario por recibo recibía una suma de dinero y en la transferencia bancaria era inferior a la que figuraba en su recibo de sueldo. Esto era lo que el intendente retenía de forma ilegal y para beneficio personal".

Remarcó en ese orden que las pruebas "alentaron el nerviosismo del intendente que se comienza a ver embretado y preocupado porque va a terminar probándose la denuncia que hicimos. Acá comenzaron las escaramuzas del intendente tratando de eludir a la Justicia y tratando de dilatar la causa lo más posible, a los efectos de llegar al 11 de diciembre como diputado de la Nación con fueros y ya poder eludir a la Justicia por cuatro años".

Expresó en la misma línea que la situación es "preocupante", porque Soria "pidió sin fundamento alguno la nulidad de la causa y una vez que comenzó a tramitarse ese pedido de nulidad también pidió la remoción de la fiscal Julieta Villa bajo la figura de la recusación y ahí tampoco sabemos cuál es la razón porque hasta hace un par de meses aplaudió en todos lados a Julieta Villa. Cuando la fiscal ordenó la desestimación de la denuncia por la Fiesta de la Manzana ya era mala, entonces si la Justicia le es favorable el fiscal es bueno y si le es desfavorable comienza a buscar este tipo de artilugios".

Suárez Colman hizo un paralelismo con lo que pasa con la expresidenta Cristina Kirchner, quien "en cada causa de corrupción hay pedidos de nulidad completamente irracionables, hay denuncias de persecución política, hay pedidos de recusación de jueces, de fiscales, de toda autoridad judicial que parezca que no pueden influenciar termina siendo recusada".

Consultado sobre cómo ve el proceso, expuso: "La fiscal por lo menos viene obrando conforme a lo que se ha ido solicitando como prueba, viene dándole la posibilidad de ejercer su derecho de defensa a cada uno de nuestros acusados, no hay razones que permitan entender en este momento que hay un trabajo con parcialidad".

Resaltó así: "Ha habido un avance, estamos con muchísimas expectativas, esperamos que algún funcionario municipal tenga la decencia de sentarse en la Justicia y explicar qué es lo que está pasando, estamos esperando que la secretaria de Finanzas Mariana Soler diga qué fue lo que pasó porque ella tiene reconocimiento pleno de toda esta situación. Sinceramente, Martín Soria va a dejar recaer toda la responsabilidad sobre la persona de Mariana Soler, entonces creo que tiene que tener la decencia y el coraje de denunciar esta situación".

Por otro lado, cuestionó la utilización del abogado del municipio para las respuestas con cartas documentos que se presuntamente se pagaron con el erario municipal: "Esto lo hemos denunciado porque el abogado municipal cumple una función específica dentro de la estructura municipal, que es velar por la legalidad de los actos jurídicos que lleva adelante la Municipalidad de General Roca y representar los intereses legales de la Municipalidad cuando ésta se encuentra en juicio. No es el defensor privado del intendente y de los funcionarios y lo que ha hecho en este caso Martín Soria fue utilizar los servicios del Estado para uso personal. En su afán, en su autoritarismo, sigue cometiendo nuevos actos ilícitos".

Finalmente, el letrado confirmó que recibió amenazas en su contra "pero no les doy transcendencias a esas cosas, no creo que quien denuncia un ilícito tenga que tener miedo, me parece patético, una actitud desagradable y sin ningún tipo de sentido pero bajo ningún punto de vista voy a dejar de denunciar hechos ilícitos de esta naturaleza".