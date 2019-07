En una charla que se desarrolló en el programa Toca Madera por Radio Noticias, el concejal y candidato a intendente Leandro Massaccesi dejó sus impresiones sobre varios temas que hacen a las elecciones municipales que se van a realizar en Viedma.

“Está bueno que haya muchos en carrera, quiere decir que hay muchas personas que se dedican a lo público en la ciudad y que tienen ambiciones, pretensiones y que las vuelcan en el ámbito local”, comenzó el edil al tiempo que indicó que no sería bueno que el radicalismo vaya a internas para definir al candidato

“Yo creo que en el caso del radicalismo sería un error ir camino a la interna, antes de eso se puede dialogar, consensuar, antes de eso se puede ser más razonable. Cuando el viedmense agarra un pozo no piensa en la interna radical, cuando 3600 viedmenses se anotaron en el último mes para acceder a un lote en la ciudad, no piensa en la interna radical, cuando 4500 viedmenses le dijeron al Estado municipal en el año 2016 que necesitaban una vivienda, no piensan en la interna radical”.

En ese sentido señaló que personalmente se encuentra trabajando en una propuesta para la ciudad, integradora y fuera de la discusión interna.

Massaccesi no quiso opinar sobre la situación que se vive en el ámbito de Juntos por el Cambio con la baja del tramo de senadores de la boleta y de la impugnación por parte del radicalismo “a mí me está ocupando y me va a importar más ver qué respuesta le damos a los problemas de la ciudad que a eso”.

“Yo voy a ir más allá de los partidos en esta propuesta porque me parece que la Viedma que viene requiere ese salto”, consideró.

Consultado sobre su relación con los funcionarios del gobierno provincial, contestó que es muy buena al tiempo que destacó la figura del ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land “es un funcionario joven que tiene visión también de cambiar y de hacer”.

Por otro lado y retomando la cuestión partidaria, señaló que siempre piensa en la necesidad de construir confluencias entre distintas fuerzas políticas “Siempre lo pensé. Se puede hacer en la medida en que estemos de acuerdo en qué hacer, en los proyectos. El rejunte por si solo tal vez te sirve para ganar una elección pero no para gobernar y ese es un ejercicio que no tenemos en la Argentina”.

En el caso de de poder llevar a cabo ese proyecto en Viedma, dijo que es más fácil “porque el tamaño te permite esa confluencia de personas y de proyectos y sobre todo para las generaciones que vienen”.

Emergencia alimentaria

Otro tema de la charla fue la declaración de emergencia alimentaria en Viedma la cual trajo polémica al respecto “Estuve muy preocupado en diciembre del año pasado porque se instaló algo en la ciudad o en un sector de la sociedad que cinco concejales no querían ocuparse del hambre de la ciudad que obviamente está, está en la Argentina y hoy los índices de pobreza son lo que más nos tiene que doler a los argentinos. Allí lo que veíamos era que en primer lugar la Argentina está en emergencia alimentaria desde el año 2002 con un decreto del entonces presidente Duhalde que se fue prorrogando. Pero me parece que más allá de una declaración de emergencia porque se ha utilizado mucho la herramienta de declaraciones de emergencia para cuestiones que tiene que ver con lo habitacional, lo vial en la ciudad que tiene que ver con el estado de las calles, la emergencia por el tema de cloacas. La declaración de emergencia por sí sola, por una foto y por un posicionamiento político en un momento determinado, no nos sirve si no sentamos a todos los actores que tienen mucho para decir. La Nación, la provincia y naturalmente el municipio tienen que trabajar mancomunadamente”.

El concejal recordó que el Frente para la Victoria que había planteado el tema en diciembre “tardó cuatro o cinco meses en volver a presentarlo. Se presentó, fue otro tipo de proyecto, otra fue la discusión y finalmente lo tenemos. Lo más importante empieza ahora, con los programas que se implementen y el trabajo en conjunto entre los tres poderes”.