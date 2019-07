Diez por Alfabeto 12-07-19

114 años

Este miércoles San Antonio Oeste celebró su cumpleaños 114, pero desde Prensa de esa localidad enviaron una gacetilla en la que dijeron que se homenajeó a antiguos pobladores por los "113 años de la ciudad".

No sólo se equivocaron por un año respecto a la fundación de San Antonio, sino que también indicaron que las distinciones fueron el "lunes 9 de julio", cuando el día patrio fue martes. Como dice El Chavo, se les chispoteó.

Calles

El titular del ENREPAVI, Mario Macre, dijo que el principal problema del Parque Industrial sigue siendo el estado de las calles que dificulta la transitabilidad en el predio.

Rápidamente, se multiplicaron las quejas de los vecinos de diversos barrios marcando sus propias calles. Materia complicada en Viedma.

Feriado

Pasó otro feriado de vacas flacas para los comerciantes viedmenses que abrieron sus puertas para no perder rentabilidad.

A pesar de que no descansaron, las ventas fueron contadas con los dedos de una mano y ya no se sabe qué hacer.

Galiano

El padre salió a defender al abogado una vez más luego de su liberación por la causa de tarjetas clonadas.

Más allá de sus aclaraciones y contradenuncias varias, todos los comentarios de nuestros lectores fueron durísimos contra el letrado. Parece que la historia es Los Galiano versus el mundo.

Jingles

Gerardo Bari apeló a un jingle suave y más romanticón para su campaña.

Ahora hay una gran expectativa respecto al hit que presentará José Zara luego de su recordado spot con el ritmo de "La Mordidita".

Lanchas I

Todo aumenta con nuestra actual economía y el servicio de lanchas no es la excepción. A partir del próximo lunes se irá de 15 a 20 pesos.

El incremento se justificó por la suba de precios de los combustibles, de aceite y de los gastos diarios de los propietarios de las dos embarcaciones en funcionamiento.

Lanchas II

Por fuera de los micrófonos, lancheros dijeron que van a pedir la posibilidad de hacer un refugio para que los usuarios no pasen frío en este crudo invierno.

No dudaron en que éste es el momento indicado para solicitarlo, ya que con las elecciones encima "el intendente tiene el sí fácil".

Lavadero

Un lavadero local comentó en nuestros micrófonos algunos valores para limpiar los vehículos. Sin embargo, cuando fuimos al negocio los precios estaban un poco más elevados.

Queremos creer que sólo fue una confusión.

Novela

Sin dudas el gran culebrón por estos días es la pelea entre la UCR local y Cambiemos a nivel nacional, por la decisión de los de arriba de bajar la candidatura de Marcelo Cascón para senador.

El último capítulo culminó con la impugnación de la boleta corta de Macri-Pichetto por parte del radicalismo rionegrino. A su vez, se adelantó que el exintendente barilochense competirá sí o sí, incluso con una boleta corta ¿Habrá un final feliz como en las novelas de la tarde o saldrán heridos?

Selfie

El funcionario de Patagones se sacó una foto con la gobernadora María Eugenia Vidal, en una entrega de patrulleros en Vicente López, con una cara de feliz cumpleaños que demostraba su enorme alegría.

¿Seguirá con la misma felicidad después de octubre?