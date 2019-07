Aguad: el levantamiento carapintada “fue un acontecimiento chiquito"

El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, se refirió a la presencia Aldo Rico, veterano de Malvinas y exlíder carapintada, quien participó del evento y despertó polémica. Aseguró que los levantamientos carapintadas son "historia vieja", consideró que no tuvieron "ninguna implicancia" y que no pusieron en jaque a la democracia.

Del desfile militar por la celebración del 203 aniversario de la Independencia, participaron unos 4000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad y 16 aeronaves, tanques y bandas musicales. Entre los Veteranos de Malvinas desfiló Aldo Rico, partícipe del levantamiento “carapintada” contra el gobierno de Raúl Alfonsín, y donde murieron siete personas.

En diálogo con la radio Metro 951, consultado sobre por qué desfiló Aldo Rico, quien se alzó contra la democracia en 1987 e hizo un culto de su perfil polémico y transgresor, Aguad contestó: "Es veterano de Malvinas y tiene derecho a desfilar". Inmediatamente, el ministro de Defensa añadió: "Lo de Aldo Rico con los carapintadas es historia vieja, no creo que hay que sacarlo a eso, pasó". Y dijo: "Fue un acontecimiento chiquito en la historia y no tuvo ninguna implicancia, yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia".

Cuando la periodista María O'Donnell insistió, Aguad agregó: "Fue un movimiento como consecuencia de algo que venía de antes; la democracia lo superó, no dejó que evolucionara, no le daría tanta trascendencia".

La presencia del hombre que encabezó el alzamiento de Semana Santa causó el repudio de cientos de usuarios en las redes sociales, incluidos periodistas.

Ante las críticas, Rico aseguró que su pasado "carapintada" es "su mayor orgullo" y que desde que salió hasta que terminó el desfile los ciudadanos estaban "aplaudiendo" y "saludándolo". "Las críticas no me interesan", expresó ante la consulta de los medios.