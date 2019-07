“Dejando el `dedómetro´ de lado van a cambiar muchas cosas”

Juan Carlos Cerone es titular del Tribunal de Cuentas y es también precandidato a intendente de Viedma por el Partido Justicialista, de cara a las elecciones del 6 de octubre.

Cerone habló en Toca Madera por Radio Noticias y ante la presencia de varios precandidatos por su partido, dijo que es necesaria la unidad y en caso de no haber consensos ir a internas.

“Si no nos unimos va a ser muy difícil poder lograr la intendencia de Viedma”, señaló teniendo en cuenta que en la vereda de enfrente uno de los candidatos es Pedro Pesatti por Juntos Somos Río Negro.

“Cuando uno habla de no acotar el tema interno, también está el diálogo de por medio, entonces si no se logra llegaremos a la interna”.

No es la primera vez que Cerone es precandidato y en ese sentido señaló las causas por las cuales no terminó siendo el representante del PJ en las urnas “Muchos quisieron ser los verdaderos candidatos y no lo pudieron ser y eso ocurrió por la designación a dedo en la mayoría de los casos”, dijo y agregó “Dejando el “dedometro” de lado, van a cambiar muchas cosas”.

Al respecto de este tema, recordó la lista del Frente para la Victoria en las elecciones del 7 de abril y afirmó “Nos generó un gran problema la candidata a vicegobernadora (Magdalena Odarda)”

“Esto me afectó no solo a mí, sino a muchos compañeros”, indicó Cerone.

Acerca de lo que le dejó esa elección para gobernador, destacó “Una sensación amarga que no podemos repetir porque así nos fue. No solamente Viedma sino en toda la provincia. Si hacemos una observación de los resultados que tuvo el Justicialismo o el Frente para la Victoria en Río Negro, realmente fue una situación grave para nosotros si se quiere. Y dolorosa porque nos sentimos los peronistas desplazados”.