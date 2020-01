Plan detox para recuperarte después de las fiestas

Algunos consejos para revertir los efectos no deseados de las celebraciones.

Los festejos de Navidad y Año nuevo son la excusa perfecta para darnos los gustos en todos los sentidos.

Solemos perder el control de la dieta, el descanso y nuestra rutina para cuidar el cuerpo.

Sin embargo, para todo hay una solución: los especialistas nos comparten sus mejores consejos para reponernos y renovar energías.

Recuperá la vitalidad de tu pelo

Ante todo, es necesario que lo laves con un champú neutro para hacer una limpieza profunda y eliminar todos los restos de producto que puedan haber quedado.

Una vez que queda abierto a recibir una buena dosis de nutrición e hidratación, es hora de ofrecerle un baño de crema.

También, podés reemplazarlo por ampollas de aceites naturales como el argán y el coco.

Tratá la piel de tu rostro

Lo esencial es no acostarse a dormir sin remover el maquillaje. La Make Up Artist experta Vero Luna indica que es importantísimo complementar con un gel de limpieza y algún suero reparador con Vitamina C o Ácido Hialurónico para devolverle la hidratación. "Cuando hablamos de limpieza profunda, podemos incorporar un cepillo facial y alguna mascarilla descongestiva o hidratante, dependiendo de la necesidad de la piel", aconseja Vero. Sus predilectas para el detox son las negras con carbón activado porque llevan las impurezas de la piel a la superficie y las depositan en el producto.

Controlá tu alimentación

"Hay que aclarar que el detox es un concepto que alimentariamente no existe: después de que te diste un atracón, hay poco que hacer al respecto. Lo ideal sería evitar ese momento", explica la Licenciada en Nutrición Agustina Leban (M.N 7930).

Además, añade que uno de los errores más comunes es no comer nada durante el día de la fiesta sabiendo que a la noche vas a comer un montón. "Lo único que hace esto es que llegues al momento de la cena con mucha más ansiedad y que comas el doble de lo que podrías, superando la capacidad gástrica y causando distensión abdominal", explica.

Una buena opción es probar de todo lo que gustes, pero achicando las cantidades. Elegir un poco de la entrada, otro de los platos principales y porciones chiquitas de los postres.

El consumo de agua es importante para evitar problemas como el estreñimiento después de los grandes atracones.